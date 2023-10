E Sonndeg gouf a Polen gewielt. D'nationalkonservativ Partei fir "Recht a Gerechtegkeet" an déi Liberal vum Donald Tusk louchen de ganzen Dag no beieneen.

Éischt Prognose sinn eréischt vun 21 Auer un z'erwaarden. Gëtt Polen nach e Stéck méi riets? Beaflossen illegal Awanderung an Auslandskonflikter d'Walverhale vun de polnesche Wieler? Déi ronn 4.000, déi hei zu Lëtzebuerg hir Stëmm ofginn hunn, stëmme wuel méi fir Europa.

"Schonn eleng well Polen op kee Fall soll aus der EU austrieden, sinn des Walen esou wichteg an et ass et och esou wichteg, dass mer wiele ginn!", Wierder vum Artur Sosna, engem Mann mat carrement dräi Nationalitéiten an engem nawell net schlechten Talent fir d'Lëtzebuerger Sprooch. Hien huet d'Polnesch/Lëtzebuerger Chambre de Commerce gegrënnt a seet sech an där Hobby-Funktioun politesch neutral. Ma virun allem ass hien Europäer, wéi bestëmmt vill vun deene ronn 4.000 Wieler, déi e Sonndeg an der Stad Schlaang stoungen an net just hei am Land liewen.

Eng Majoritéit vun de Polen am Ausland géing warscheinlech d'Oppositioun wielen, dobäi géif et bei hinnen ëmmer schonn eng Zort Protektionismus an e méi konservatiivt Wielen. Wéi an enger ganzer Rei europäesche Länner wier och a Polen d'Gesellschaft hallef an hallef gespléckt, dobäi wier d'Potential do, an Europa eng Plaz ze fannen.