D'regéierend PiS krut zwar déi meeschte Stëmmen, ma d'pro-europäesch Oppositioun ëm d'Biergerkoalitioun vum Donald Tusk krut d'Majoritéit am Parlament.

Dat huet sech éischte Prognose no ofgezeechent no de Walen e Sonndeg.

Un dem Tusk seng liberalkonservativ Biergerkoaltioun, den Drëtte Wee an déi Lénk ginn deemno am Ganzen 248 Sëtz, iwwerdeems d'rietsnationalistesch PiS an d'rietsextrem Konfëderatiounspartei zesummen op 212 Sëtz kënnt.

Den Oppositiounschef Tusk huet erkläert, d'Walresultat géif en "Enn vun der PiS-Herrschaft" bedeiten, déi zanter aacht Joer d'Regierung zu Warschau uféiert. "Polen huet gewonnen, d'Demokratie huet gewonnen, mir hu si vun der Muecht verdriwwen", sou den Tusk.

D'Ofstëmmung huet als richtungsweisend Wal iwwert den zukünftege Wee mat der EU gezielt an hätt och Suitte gehat fir d'Ukrain. D'PiS-Regierung mam Ministerpresident Mateusz Morawiecki féiert schonn zanter Joren e Muechtkampf mat Bréissel, virun allem wéinst hirer Justizreform, déi vu Kritiker als Ugrëff op d'Rechtsstaatlechkeet an d'Demokratie verurteelt gëtt.