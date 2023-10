D'Leit géifen a staatlech finanzéierte Logementer ënnerkommen, heescht et an enger Kommunikatioun vum Verdeedegungsministère an der Arméi.

Heiranner gëtt "d'Ëmsetzung vun engem Evakuéierungsplang" fir Bewunner am Norde vun Israel, déi am zwee Kilometer breede Sträifen un der Grenz mam Libanon liewen, annoncéiert.

Zënter der grouss ugeluechter Attack vun der Hamas op Israel hunn d'Spannungen an der israeelesch-libaneesescher Grenz däitlech zougeholl. Déi israeelesch Arméi huet d'Grenzgebitt mam Süde vum Libanon fir Ziviliste gespaart. Déi pro-iranesch Hisbollah-Miliz am Libanon huet sech an de leschten Deeg zu enger Partie Rakéitenattacke op Nord-Israel bekannt, Israel hat als Reaktioun Ziler am Süde vum Libanon attackéiert. D'USA hunn iwwerdeems e Sonndeg gewarnt, dass eng zweet Front tëscht Israel an dem Libanon kéint entstoen. D'USA, Israel an Ägypten hunn dann och eng Waffepaus annoncéiert, sou ägyptesch Sécherheetskreesser. Um 8 Auer e Méindeg de Moie sollt dës Paus ugoen. Zäitgläich soll och de Grenziwwergang Rafah an Ägypten opgoen. D'Hamas dogéint huet annoncéiert, näischt iwwert esou eng Waffepaus ze wëssen.