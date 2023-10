Amnesty International Lëtzebuerg condamnéiert ganz däitlech d’Gewalteskalatiounen am Noen Osten. Dat souwuel vu Säite vun der Hamas wéi och vun Israel.

D’Hamas muss ganz kloer responsabel gemaach gi fir d’Attack op Israel vum 7. Oktober. Dat wier op kee Fall ze rechtfäerdegen, heescht et vun Amnesty International. Et wier wichteg, dass déi international Justiz hei och däitlech gëtt. Ma och wann d’Attack vun der Hamas op kee Fall soll rechtfäerdegt ginn, wier et wichteg, dass déi international Communautéit och d’Mënscherechtsverletzunge géint Zivilisten, vu Säite vun Israel, genee sou wéineg acceptéiert. Esou zum Beispill de komplette Blockage vum Gazasträif, also d’Elektresch an d’Waasserversuergung ofzeschneiden. Och d‘Evakuéierung vun den Zivilisten, fir dann d’Hamas unzegräifen, gesäit den Alessandro Morini skeptesch.

RTL géintiwwer huet de President vum Conseil d’Administration vun Amnesty International Lëtzebuerg präziséiert, dass schonn zanter 2021 eng Enquête vum Internationale Geriichtshaff zu Den Haag leeft. Dës Enquête analyséiert souwuel d’Gewalt vum israeelesche Staat, wéi och vun de palästinensesche Gruppéierungen. Et wier dowéinst och den Opruff un d’Procureurs généraux, dës Prozedur z’acceleréieren, fir op d'mannst op juristeschem Niveau eng kloer Sprooch ze schwätzen. Dernieft kéinten esou och Entschiedegunge fir d’Famillje vun den Affer festgehale ginn. Dat betrëfft béid Säite vum Konflikt, huet den Alessandro Morini nach betount.

Evakuéierung vun den Ziviliste wier ganz kritesch

Eeler Leit, Kanner, déi grad op d'Welt komm sinn oder och nach krank Persounen, déi op Hëllef ugewise sinn, kënnen net einfach aus dem Norde vum Gazasträif evakuéiert ginn, esou wéi Israel dat ordonéiert hat. Et géing een den Ament ganz schlëmm Situatiounen op der Plaz gesinn, Spideeler ouni Stroum, déi net méi schaffe kënnen, Dokteren an Hëllefsorganisatiounen, déi un hire Limitte sinn. Dat wier kloer e Verstouss géint déi international Mënscherechter, esou den Alessandro Morini, President vum Conseil d’Administration vun Amnesty International Lëtzebuerg. Fir vill Leit wier et guer net méiglech, sech bannent 24 Stonnen aus dem Norde vum Gazasträif Richtung Zentrum oder Süden a Sécherheet ze bréngen. Och wann den Zäitraum fir d’Evacuatioun vun israeelescher Säit antëscht verlängert gouf, wier et net denkbar, dass d’Zivilisten alleguerte kënnen op eng sécher Plaz bruecht ginn. Dobäi kéim, dass guer net kloer ass, wéi et fir dës Leit soll weidergoen a wou si laangfristeg solle wunnen, kritiséiert Amnesty International.

D’Roll vun der Organisatioun ass et drun ze erënneren, dass déi international Gesetzer musse respektéiert ginn. Dofir ass et de kloren Appell un Israel direkt opzehale mat de Mesuren, déi den Ament am Gazasträif geholl ginn. Dës Aktiounen hätten e schwéieren Impakt op déi zivil Populatioun, esou den Alessandro Morini. Eng Populatioun, déi schonn zanter Joerzéngten ënnert de schwéiere Liewenskonditiounen a reegelméissege Blockage vu Säite vun Israel läit.

„D’Gewalt muss direkt ophalen“

Kuerzfristeg fuerdert Amnesty International, dass d’Gewalt direkt ophale soll. D’Geisele musse fräigelooss ginn a soulaang dat net de Fall ass, misst ee sech un déi international Konventiounen halen, déi besoen, dass Geiselen Zougang zu Iessen a Medikamenter mussen hunn. Laangfristeg gekuckt ass dem Alessandro Morini no eng diplomatesch Interventioun vun der internationaler Communautéit néideg.

Déi aktuell Eskalatioun kënnt fir de Jurist net aus dem Näischt, mee et wier eng Situatioun, déi sech an de leschte Joren opgebaut hätt. Dat wier och op anere Plazen op der Welt de Fall, wéi zum Beispill mat der russescher Annexioun vun der Krim. E Konflikt, dee spéider an engem Krich eskaléiert ass, dee jo an der Ukrain ëmmer nach am Gaangen ass. Déi international Communautéit géing riskéieren, déi sëlleg Konflikter awer net méi ze gesinn oder nëmme kuerz ze beuechten, well et eng ganz Rei Kämpf op der Welt gëtt.

Den Alessandro Morini huet och kritiséiert, dass déi medial Opmierksamkeet géing noloossen, soubal en neie Konflikt opflaamt. Dofir wier et wichteg, dass d’Press hir Aarbecht op der Plaz fräi kéint maachen. Et wier nämlech ëmmer de Risiko do, dass Kricher vun de jeeweilege Länner oder vun anere Staaten, déi e geopoliteschen Interessi hunn, instrumentaliséiert ginn. An deem Kader ass et och wichteg, ze iwwerpréiwen, ob zum Beispill Videoen, déi zirkuléieren, authentesch sinn. Soss wier d’Credibilitéit ganz allgemeng séier a Fro gestallt. Amnesty International schafft dofir och selwer mat Experten, déi Videomaterial préiwen. Eng Noutwendegkeet, déi eng ëmmer méi grouss Roll spillt. Wat déi ganz explizitt a gewaltvoll Videoen ugeet, déi vun Affer selwer gemaach goufen an aktuell zirkuléieren, esou wier et dem Jurist no net ëmmer ubruecht dës ze publizéieren. Et bestéing de Risiko, dass d’Mediatisatioun ze vill emotional opgeluede gëtt, wat et schwéier mécht, déi reng Informatiounen ze verschaffen.