Eng Eenegung huet an de leschten Deeg zäitweis wäit ewech geschéngt, well d’Positioune vun Däitschland a Frankräich ze wäit ausernee louchen.

Déi franséisch Energieministesch Agnès Pannier-Runacher:

Frankräich wäert weiderhi mat guddem Wëllen negociéieren. A mat dem Objektiv haut op en Enn ze kommen. Mir hunn eng kloer rout Linn, déi ass, keng Diskriminatioun ze maachen tëscht deenen ënnerschiddlechen Typpe vun energeeteschen Technologien. Besonnesch tëscht den Erneierbaren an dem Nuklearen.

Däitschland fäert, dass d’Subventioune fir Atomstroum géingen dozou féieren, dass den EU-Wettbewerb zu Gonschte vu Länner mat enger grousser Atomstroumproduktioun wéi Frankräich verzerrt géing ginn. Den däitsche Minister fir Wirtschaft a Klimaschutz Robert Habeck:

D’Léieren aus der Energiekris sollen elo verallgemengert ginn. Verbraucherinnen a Verbraucher solle virun ausufernden Energiepräisser geschützt ginn. Et goufen eng Rei vun neien Instrumenter festgehalen. Sougenannte PPAen, Power purchase agreements, also Direktverträg fir de Stroummaart.

An Zukunft solle laangfristeg Kontrakter tëscht de Regierungen an de Stroumproduzenten ausgehandelt ginn. De Staat géing asprangen, wann de Maartpräis ënnert en ofgemaachte Präis fält. E Mechanismus, dee soll fir d’Produzente vun erneierbaren Energien an Atomstroum gëllen. Esou solle Produzente vun erneierbaren Energien encouragéiert ginn.

Och den Energieminister Claude Turmes hëlt deel un der Reunioun, déi nach wäert bis en Dënschdeg am Nomëtteg daueren.