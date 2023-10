Déi dräi Oppositiounsparteie ronderëm de fréieren EU-Rotspresident Donald Tusk kënnen elo mat enger knapper Majoritéit eng Regierung forméieren.

Wat sech e Méindeg den Dag iwwer an den Héichrechnungen ugedeit huet, ass elo offiziell: Déi pro-europäesch Oppositioun huet am osteuropäesche Land d'Parlamentswale gewonnen. Déi aktuell Regierungspartei PiS huet zwar 35,38 Prozent vun de Stëmme geholl, bleift domadder och déi stäerkste Kraaft am Seim, huet hir Majoritéit awer verluer. Déi läit elo bei den dräi pro-europäesche Parteien, déi zesummen op eng knapp Majoritéit géife kommen, sollte si sech dann zesummendoen.

D'Biergerkoalitioun vum Donald Tusk kéim op 30,7 Prozent vun de Stëmmen, d'Partei "Drëtte Wee" op 14,40 an déi Lénk op 8,61. Zesummen hätte si 248 vu 460 Sëtzt am Parlament. Déi rietsnationalistesch PiS géif 195 Sëtz kréien an déi rietsextrem Konfederatiounspartei hätt 17 Plazen am Parlament. Am Senat wier et esouguer nach méi e kloert Bild: Hei hätt déi aktuell liberal Oppositioun an Zukunft 66 vun den 100 Sëtz.

Et war eng Wiel, déi och fir d'Bierger vum Land wichteg waren. Iwwer 74 Prozent vun de Walberechtegte Polen hunn e Sonndeg och hir Stëmm ofginn. Dat ass e Rekordwäert zanter der éischter fräier Wal am Land am Joer 1989.

Dës Ofstëmmung huet als wichteg Wal gegollt, wat d'Zukunft vu Polen géintiwwer der EU an der Ukrain ugeet. D'PiS war jo déi leschte Jore quasi dauernd am Sträit mat Bréissel.

Fir den Donald Tusk ass kloer, datt mat dësem Resultat "Polen gewonnen huet, d'Demokratie gewonnen huet. Mir hu si (d'PiS) vun der Muecht verdriwwen", esou den Nach-Chef vun der Oppositioun an de fréieren EU-Rotspresident.

Nodeem d'Resultater elo definitiv sinn, ass et um President Andrzej Duda, deen der PiS nosteet, ee Politiker ze bestëmmen, deen eng Regierung op d'Bee setze soll. Et wier also och méiglech, datt dës Aufgab un de PiS-Politiker geet, well dës Partei déi Stäerksten am Land ass. Well awer d'Majoritéit vun de Leit sech fir déi pro-europäesch Parteien ausgeschwat hunn, kann den Duda och e Politiker aus hire Reie bestëmmen, fir eng Regierung ze forméieren. Vun deenen dräi Parteien hat et schonn um Walowend geheescht, datt een optimistesch wier, fir zesummen eng Regierung op d'Been ze stellen.