Déi bekannt schwedesch Klimaaktivistin gouf en Dënschdeg zesumme mat anere vun hire Matdemonstranten an der brittescher Haaptstad verhaft.

Si ware géint eng Konferenz vu Vertrieder vun der Pëtrols- a Gasindustrie op d'Strooss gaangen. Wéi a brittesche Medien ze gesi war, ass déi 20 Joer al Schwedin bei dëse Protester verhaft ginn. Op Fotoen ass ze gesinn, wéi si vun zwee Beamten matgeholl an an e Policewon gesat gëtt. Virdrun haten honnerte vun Demonstranten all d'Agäng vum Hotel, an deem den Energy Intelligence Forum organiséiert gëtt, blockéiert.

D'Protestler hunn ëmmer nees widderholl, datt hirer Meenung no d'Politiker an d'Vertrieder vun der Pëtrols- a Gasindustrie sech ofgeschwat hunn a schonn virun der Konferenz eng Eenegung fonnt hunn. "Hannert zouenen Diere maache Politiker ouni Réckgrat Dealer a schléisse Kompromësser mat Lobbyiste vun der zerstéierender Industrie fir fossil Brennstoffer", esou d'Thunberg viru Journalisten. "Eis Hoffnungen an Dreem an eist Liewe wäert vun enger Flut vu Greenwashing a Ligen ewechgespullt ginn".