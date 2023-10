E Geriicht zu Hannover huet en Dënschdeg laang Prisongsstrofe géint zwee Männer vun 49 respektiv 32 Joer verhaangen.

D'Geriicht gesäit et als erwisen un, dass déi zwee um versichte Schmuggel vu 16 Tonne Kokain bedeelegt waren. D'Droge waren am Februar 2021 am Hamburger Hafe séchergestallt ginn. Et war déi bis ewell gréisste Saisie vu Kokain, déi et jeemools an Europa gouf.

Wéi e Spriecher vum Geriicht zu Hannover matgedeelt huet, gouf den 49 Joer alen Haaptugekloten wéinst Drogenhandel zu enger Prisongsstrof vun 10 Joer verurteelt, den 32 Joer alen Ugekloten krut 4 an en halleft Joer wéinst Bäihëllef.

Der Uklo no solle béid Männer Membere vun engem héichspezialiséierte Rank vun Drogeschmuggler sinn. Beim 49 Joer ale Mann soll et sech ëm den Informatiksexpert vun der Grupp handelen. Dësen huet dat viru Geriicht ofgestridden, huet allerdéngs zouginn, zu der Band gehéiert ze hunn. Den 32 Joer ale Matugeklote soll Camionschauffere rekrutéiert hunn, déi sech dorëms këmmere sollten, de Kokain aus dem Hafen erauszetransportéieren.

Virum Urteel vun en Dënschdeg gouf et zu Hannover an Hamburg schonn aner Prozesser am Zesummenhang mat der Saisie am Joer 2021. Bei der Enquête géint d'Drogeschmuggler haten decodéiert Chatten eng zentral Roll gespillt.