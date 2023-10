D'Fro, wéini déi israeelesch Buedemoffensiv ugeet, bleift bestoen. En Attendant steet d'Visitt vum US-President Biden un.

Vill Observateure ginn dervunner aus, dass Israel seng Truppe kuerz nom Depart vum Joe Biden wäert lancéieren. Och wann e Porte-Parole vun der israeelescher Arméi en Dënschdeg de Mëtteg sot, dass et op aner Optioune kéint ginn.

Noen Osten: Wéi geet et no der Visitt vum US-President Biden virun? / Jean-Marc Sturm

Den Joe Biden soll jo e Mëttwoch an Israel landen. Et ass an éischter Ligne de klore Message, dass Washington komplett solidaresch mat Israel ass, dat d'Recht an esouguer d'Flicht hätt, géint d'Hamas an aner Terrorgruppe virzegoen, fir d'Defense vum eegene Vollek. Washington wëll Israel mat deem versuergen, wat fir déi geplangten Offensiv néideg ass, sou den US-Ausseminister Blinken. Allerdéngs gouf säitens den USA och ënnerstrach, dass ee vun Israel gären Äntwerten hätt, wéi een eng humanitär Katastroph fir déi palestinensesch Zivilpopulatioun verhënnert kréich.

Den US-Ausseminister huet och eng Warnung un aner Acteuren adresséiert, fir sech net an de Konflikt an ze mëschen. Och wann den Antony d'Hesbollah am Libanon an dësen hiren Haapt-Ënnerstëtzer den Iran net explizitt genannt huet, ass de Message trotzdeem kloer:

"De President Biden ënnersträicht e klore Message un alleguer d'Acteuren, staatlech oder net-staatlech, déi wëlles hunn, vun dëser Kris ze profitéieren, fir Israel unzegräifen: 'Maacht dat net!'".

Den US-President Biden huet am Noen Osten och Gespréicher mam Palestinenserpresident Abbas, mam ägyptesche President a mam jordanesche Kinnek. Do geet et och ëm dee méi humanitäre Volet.

No där Visitt dierfte vill Froe bleiwen: Wéini lancéiert Israel seng Buedemoffensiv? Wéi reagéieren den Iran an d'Hesbollah oder nach Syrien? Wat ënnerhuele Moskau a Peking?