Bei enger Attack op e Spidol an der Gazasträif sollen dem palästinensesche Gesondheetsministère no honnerten Zivilisten ëm d'Liewe komm sinn.

Wéi et vum Ministère, deen der Hamas no steet, heescht, wieren am Spidol dausende Refugiéen aus dem Norde vun der Gazasträif ënnerbruecht gewiescht.

Béid Konfliktparteie gi sech géigesäiteg d'Schold um Tëschefall. Der Hamas no, wier d'Spidol d'Zil vun engem israeelesche Loftugrëff ginn. Israel hat als éischt behaapt, eng Rakéit vun der Hamas, déi vun hirer Trajectoire ofkomm wier, hätt d'Spidol getraff. Duerno huet d'israeelesch Arméi matgedeelt, dass een no enger Auswäertung vun alle Quellen zu der Konklusioun komm ass, dass et eng Rakéit vum Islameschen Dschihad gewiescht wier.

Déi genee Zuel vun den Doudesaffer ass den Ament nach net gewosst. Vum palästinensesche Gesondheetsministère ass vu 500 Affer riets. De Chef vum Zivilschutz huet géigeniwwer der Televisiounschaîne AL Jazeera vun iwwer 300 Doudesaffer geschwat. Vum Spriecher vum israeelesche Militär Daniel Hagari heescht et, dass een entspriechend Berichter iwwerpréiwe géif, ma et hätt een nach net alleguer d'Informatiounen iwwert den Tëschefall. "Et gëtt vill Loftugrëffer, vill Rakéiten, déi falsch fléien a vill gefälschte Bréiwer vun der Hamas", esou den Hagari.

International Reaktiounen op den Tëschefall

Onmëttelbar nom Tëschefall goufen et eng ganz Partie international Reaktiounen. Den EU-Rotspresident Charles Michel sot, dass d'Ugräife vun zivillen Infrastrukture géint internationaalt Recht verstousse géif.

De kanadesche Premierminister Justin Trudeau sot, dass et absolut inakzeptabel wier, e Spidol ze attackéieren.

Den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan huet iwwerdeems Israel fir d'Attack responsabel gemaach. Den Ugrëff op d'Spidol wier nëmmen dat jéngste Beispill fir déi israeelesch Attacken, déi fräi wiere vun alle mënschleche Wäerter.