No der Attack mat 1 Doudesaffer an 3 Blesséierten an engem Lycée an der franséischer Stad Arras huet den Täter sech zum Islamesche Staat bekannt.

Wéi de franséischen Anti-Terror-Procureur Jean-François en Dënschdeg zu Paräis matgedeelt huet, huet de Mohammed M. sech virun der Dot an engem Audio- an engem Videomessage zu der Dschihadistemiliz IS bekannt.

Iwwerdeem hätt de franséische Parquet véier Deeg no der déidlecher Messerattack eng Enquête géint den 20 Joer alen Täter a säi 16 Joer jonke Brudder ugefrot. Dem Brudder gëtt reprochéiert, den Täter fir den Asaz beroden ze hunn. Donieft ass och e 15 Joer ale Cousin vum Täter am Viséier vun der Justiz. Och hie soll Bescheed gewosst hunn, ouni probéiert ze hunn, d'Dot ze verhënneren. De Parquet ermëttelt ënnert anerem wéinst Mord mat terroristeschem Hannergrond a Bildung vun der terroristescher Vereenegung.

Zanter e Freideg goufen iwwer 100 Zeie verhéiert, 13 Persoune wieren dem Parquet no zäitweis verhaft gewiescht. Dorënner och d'Schwëster vum Attentäter, déi sech vun der Entwécklung vun hirem Brudder schockéiert gewisen huet. Si hätt matkritt, wéi hien ëmmer méi radikal a gewalttäteg gi wier, heescht et vun hirem Affekot Mikaël Benillouche.

E Freideg hat de fréiere Schüler vum Lycée zu Arras de Franséischproff Dominique Bernard virun der Entrée vun der Schoul mat Messerstéch an d'Schëller an an den Hals ëmbruecht. Donieft goufen nach dräi weider Mataarbechter vum Lycée blesséiert. Dës wieren dem Parquet no awer antëscht ausser Liewensgefor.

De Mohammed M. war am Alter vu 6 Joer mat senger Famill aus der russescher Republik Inguschetien a Frankräich komm. Déi franséisch Autoritéiten hunn eng Rei Asyldemandë vun der Famill refuséiert an den als radikaliséiert klasséierte Papp expulséiert. De Mohammed selwer konnt net expulséiert ginn, well hie méi jonk wéi 13 Joer war, wéi hien a Frankräich koum.