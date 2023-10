E Mann vu 35 Joer sëtzt elo an Hessen an Untersuchungshaft, well him virgeworf gëtt, ëm Chrëschtdag 2022 eng Fra ëmbruecht ze hunn.

Dem Parquet no gouf d'Läich vun der 34 Joer aler Fra an der Wunneng vum Mann fonnt. De Parquet gehäit dem presuméierten Täter vir, d'Fra op Chrëschtdag ënner Droge gesat ze hunn. Als Suite dovunner wier si kollabéiert. Obwuel de Mann wuel nach gewosst huet, datt d'Fra nach lieft, hätt hie si an eng Kuerf gepackt a wier un d'Lahn gefuer, wou hien de Kuerf mat der Fra dra vergruewen huet. Wéi da Mann matkrut, datt d'Police am Juli un der Lahn wollt no der Fra sichen, ass hien nees op d'Plaz gefuer, huet si ausgegruewen a mat Heem geholl. Entdeckt gouf d'Läich dëse Méindeg. A wéi engem Verhältnis dat 34 Joer alt Affer an de Mann zouenee stoungen, dat huet de Parquet net matgedeelt.