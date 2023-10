Wéi bei Sinzig Dreck, deen nach aus dem Juli 2021 iwwereg war, ewechgeraumt gouf, hunn d'Ekippen op der Plaz eng grujeleg Entdeckung gemaach.

Wéi déi zoustänneg Police mellt, hätten d'Ekippen op der Plaz mënschlech Knachen tëscht dem Dreck an den Iwwerreschter vun den Iwwerschwemmungen 2021 fonnt. Iwwer zwee Joer no dëser dramatescher Katastroph, déi och den Oste vu Lëtzebuerg getraff hat, ginn am Däitschen Ahrtal nach zwou Persoune vermësst. D'Police hofft elo, datt een d'Knachen engem vun dëse Persounen zouuerdne kann. Et besteet awer och d'Gefor, datt dëst net méiglech ass an d'Schanken eventuell zu enger nach komplett onbekannter Persoun gehéieren oder vun engem Kierfecht stamen, dee vum Waasser ënnerschwemmt gouf.

D'Schanke goufen op Mainz bruecht, wou d'Experte vun der Geriichtsmedezin se analyséieren a probéieren, en Ofgläich vun enger DNA-Prouf ze maachen.