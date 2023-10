Den US-President steet kloer op der Säit vun Israel, mécht sech awer och staark fir Fridden an der Regioun an eng Zwee-Staate-Léisung.

Biden zu Tel Aviv / Reportage Jean-Marc Sturm

No der mäerderescher Explosioun an engem Spidol zu Gaza-City, bei där honnerte Palestinenser gestuerwe sinn, hat sech dem US-President Biden seng Noost-Rees op Gespréicher mat der israeelescher Noutstandsregierung limitéiert.

De Message war awer wéi erwaart kloer: D'USA stinn op der Säit vun Israel.

Den Joe Biden huet seng Riet ugefaange mat senge Gedanken un d'Affer vun der Hamas-Attack de 7. Oktober op Israel a mat all de Grujelegkeeten, déi deen Dag geschitt sinn. Et goufen och Parallelle mam Holocaust gezunn. Déi gréisste Prioritéit ass an den Aen vu Washington, dass déi bal 200 onschëlleg Geisele befreit.

Et dierft ee sech net vun Terroriste brieche loossen. D'Hamas géif un déi schroosten Zäiten vum islamesche Staat erënneren.

Den US-President Biden wëll alles maachen, fir Israel bei senger Defense a senger Lutte géint d'Hamas an anere Fundamentalisten hëllefen. De Biden wäert den amerikanesche Kongress ëm eng Militärhëllef an och soss Ënnerstëtzung fir Israel froen, déi hiresgläiche sichen.

Israel steet net eleng do. D'USA stinn un der Säit vum Land.

Grad esou kloer war de Message un déijéineg, déi vun der Situatioun wéilte profitéieren, fir Israel unzegräifen. Maach dat net, sot den US-President direkt dräi Mol.

Israel hätt d'Recht op Gerechtegkeet. Den Haass dierft awer net d'Iwwerhand kréien, well d'Hamas géif net dat palästinensescht Vollek vertrieden, mä déi eegen Zivilpopulatioun als Schutzschëld mëssbrauchen. Washington wëll fir d'palästinensesch Populatioun eng humanitär Hëllef.

De Biden sot sech, op Basis vun den Informatiounen, déi hie krut, och nach emol iwwerzeegt, dass palästinensesch Extremiste responsabel fir déi mäerderesch Attack en Dënschdeg den Owend op ee Spidol zu Gaza-City sinn.

Den US-President wëll sech international a regional fir e Fridden am Noen Osten asetzen an huet eng weider Kéier fir d'Zwee-Staate-Léisung plädéiert.