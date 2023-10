Israel geet mat aller Häert géint d'Hamas fir. Ma och déi palästinensesch Zivilbevëlkerung leit ënnert de Loftattacken an den Interventiounen um Buedem.

Eppes iwwer zwou Wochen ass et hier, dass déi islamistesch Hamas e grouss ugeluechten Ugrëff op Israel duerchgefouert huet. Géint 6.30 Auer moies e Samschdeg de 7. Oktober waren déi éischt Rakéiten an enger Rei israeelesche Stied ageschloen. Kuerz drop huet déi israeelesch Arméi matgedeelt, dass eng Rei Terroristen an israeeleschen Territoire agedronge wieren. Et kënnt zu Kämpf mat israeeleschen Zaldoten.

Nach an der Nuecht op den 8. Oktober fänkt déi israeelesch Loftwaff mat der Bombardéierung vu strateegeschen Ziler an der Gazasträif un an am Laf vum Dag kënnt et op iwwer 20 Plazen zu Gefechter tëscht israeeleschen Zaldoten a Kämpfer vun der Hamas. Um Mëtteg vum 8. Oktober deklaréiert déi israeelesch Regierung offiziell de Krichszoustand. Et géif een an eng Offensivphas goen, déi esou laang undauere wäert, bis een alleguer seng Ziler erreecht hätt. Dat wichtegst vun dësen Ziler wier et, d'Hamas an der Gazasträif ze zerschloen.

Méindes den 9. Oktober huet den israeelesche Verdeedegungsministère eng komplett Blockad vun der Gazasträif ordonéiert. D'Liwwerunge vun Narungsmëttel, Stroum a Brennes géife gestoppt ginn. Dës Annonce bréngt d'Suerg ëm d'Wuelbefanne vun der palästinensescher Zivilbevëlkerung op de Plang. Eng Partie ONGen - dorënner Amnesty International a Médecins sans frontières - fuerderen Israel dozou op, sech beim Virgoe géint d'Hamas un humanitäert Recht ze halen. Eng Opfuerderung un d'zivil Bevëlkerung, déi nërdlech Gazasträif bannent 24 Stonnen ze evakuéieren, bréngt d'Vereenten Natiounen op de Plang. Israel misst dës Uerder zeréckhuelen. Eng Migratiounsbeweegung vun 1,1 Millioune Leit bannent esou enger kuerzer Zäit, kéint net ouni uerg humanitär Suitte bleiwen.

Et stellt sech also d'Fro, a wéi wäit Israel bei sengem Virgoe géint d'Hamas - sief et aus der Loft oder um Buedem - dozou verflicht ass, de Wuel vun der palästinensescher Zivilbevëlkerung ze schützen.

D'Zort vum Konflikt bestëmmt d'Reegelen, déi gëllen

Fir dës Fro ze beäntweren, misst een der Dokter Elisabeth Hoffberger-Pippan* vum Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) no als éischt definéieren, mat wéi enger Zort vu Konflikt een et ze dinn huet. Am Fall vun de Kämpf tëscht Israel an der Hamas géif een an der Fuerschung vun engem sougenannten "net-internationale bewaffente Konflikt" schwätzen. Och wann et sech net ëm e klasseschen internationale bewaffente Konflikt handelt, wiere béid Acteuren un d'Reegele vum humanitäre Vëlkerrecht gebonnen. Dëst speziellt Recht reegelt a Krichszäiten de Schutz vu Persounen, déi net oder net méi un de Kampfhandlunge participéieren.

Well et sech ëm en "net-internationale bewaffente Konflikt" handelt, géifen hei an éischter Linn d'Reegele vum sougenannte "Völkergewohneitsrecht" spillen. Dat wiere Reegelen, déi deelweis an internationale Verträg festgehale sinn, deelweis awer och net. De Konsens wier, dass dës Reegele fir alleguer d'Staate gëllen, och fir déi, déi déi entspriechend Verträg net ënnerschriwwen hunn.

D'Elisabeth-Hoffberger Pippan iwwer dat humanitärt Vëlkerrecht an d'Evakuéierung vun Nordgaza De Reproche vun enger forcéierter Verdreiwung géif net zoutreffen.

Den Opruff zur Evakuéierung an d'Blockad vun der Gazasträif

Am Fall vum Opruff zur Evakuéierung vun der nërdlecher Gaza-Sträif wier et esou, dass Israel versiche géif, dat sougenannte Virsiichtsprinzip ze applizéieren an déi palästinensesch Zivilbevëlkerung virun den Attacke géint d'Hamas ze protegéieren. Trotzdeem misst ee sech virun Aen halen, dass d'Evakuéierung vu méi ewéi enger Millioun Mënschen eng Partie Froen opwërft, an dass déi humanitär Situatioun vun de Palästinenser am Allgemenge katastrophal wier.

De Reproche vum sougenannte "forced dispalcement" also vun der forcéierter Verdreiwung, déi elo deelweis am Raum steet, géif der Dokter Hoffberger-Pippan no allerdéngs net zoutreffen. D'Intentioun vun Israel wier et, d'Zivilbevëlkerung virun den Auswierkunge vun den eegenen Attacken a virun de Rakéite vun der Hamas ze protegéieren.

D'Annonce vun der Blockad vun der Gazasträif wier op dat Schäerfst ze kritiséieren Et misst ee kucken, wéi d'Situatioun ech op der Plaz entwéckelt.

D'Annonce vum israeelesche Verdeedegungsminister, d'Gazasträif vun der Versuergung mat Waasser, Liewensmëttel a weideren humanitäre Gidder ofzeschneiden, misst een dogéint op dat Schäerfst kritiséieren. Fir eng genee juristesch Anuerdnung ze maachen, misst een allerdéngs kucken, wéi d'Situatioun op der Plaz genee ausgesäit respektiv sech entwéckelt. Bei der Visitt vum US-President Biden an Israel hätt ee sech jo drop gëeenegt, der Gazasträif mat der Hëllef vun Ägypten humanitär Hëllef wéilt zoukomme loossen.

Bis ewell si ronn 40 Camione mat humanitären Hëllefsgidder iwwert de Grenziwwergang Rafah an d'Gazasträif gefuer.

Zivil Affer bei Attacken: De Prinzip vun der Verhältnisméissegkeet

Fir vill Diskussioune suerge jo och d'Attacken, déi déi israeelesch Loftwaff op d'Gazasträif flitt. A wéi wäit muss hei Récksiicht op d'Liewe vun Ziviliste geholl ginn? Eng Fro, séi sech virun allem stellt, well d'Hamas bekannt dofir ass, Kommandozentralen an der Géigend vun ziville Gebaier ze verstoppen oder Waffen an dësen ze lageren.

De Konsens wier hei, dass esou eng militäresch Notzung zivil Gebaier zu militäreschen Ziler maache kann.

An esou Fäll géif am humanitäre Vëlkerrecht allerdéngs de Grondsaz vun der Verhältnisméissegkeet spillen. Dëse beseet, dass wann een e legaalt militärescht Zil attackéiert an dobäi den Doud vun Zivilisten dreet, een tëscht dem militäreschen Notze vun der Attack an dem potenzielle Leed, deen dës bei der Zivilbevëlkerung ausléist, ofweie muss.

Dëse Grondsaz vun der Verhältnisméissegkeet wier allerdéngs dacks eng Saach vun der Ausleeung. Militäresch Acteure géifen an der Reegel dozou tendéieren, ze soen, dass eng Attack trotz den zivillen Affer, déi se verursaacht huet, néideg war. Dowéinst wier et an der Praxis wichteg, dass dëse Grondsaz ëmmer mam Virsiichtsprinzip zesummegeet, also mam Warne vun der Zivilbevëlkerung a mam Opruff zur Evakuéierung. An der Gazasträif wier dat ëmsou méi wichteg, well d'Hamas ëmmer nees Zivilisten - dorënner och israeelesch Geiselen - als Schutzschëlder hëlt.

Zivil Objete kënnen zu legitime militäreschen Ziler ginn Allerdéngs gëllt de Grondsaz vun der Verhältnisméissegkeet.

Net nëmmen aus normative Grënn: Israel huet en Interêt un enger gerénger Zuel un zivillen Affer

Am Fall vum aktuelle Konflikt mat der Hamas wier Israel ausserdeem dorop ugewisen, d'Zuel vun den zivillen Affer méiglechst geréng ze halen. Dat virun allem aus politesche Grënn. Et misst ee sech virun Aen halen, wéi eng Staaten aus dem sougenannte Weste sech wéinst dem Leed vun der palästinensescher Zivilbevëlkerung scho kritesch géigeniwwer Israel geäussert hunn. Ënner anerem an der Europäescher Unioun géife verschidde Staaten Israel kritesch géigeniwwer stoen, sou dass eng ze héich Zuel vun zivillen Affer sech negativ op eng Ënnerstëtzung auswierke kéint.

Israel huet en Interêt un nidderegen zivillen Afferzuelen Dat net nëmmen aus normative Grënn.

D'Ënnerstëtzung vun Israel duerch westlech Partner géif also duerchaus vun der Manéier, op déi d'israeelesch Arméi hir Operatiounen an der Gazasträif duerchféiert, ofhänken. An deem Kontext géif et fir Israel och kee Sënn erginn, e Spidol ze bombardéieren. Aus deem Bléckpunkt wier éischter dovun auszegoen, dass d'Spidol, dat viru ronn enger Woch an der Gazasträif an de Koup gefall ass, vun enger Rakéit vun der Hamas getraff gouf.

E puer Deeg no dësem Tëschefall war den amerikanesche President Joe Biden op Visitt an Israel an et huet ee sech op humanitär Hëllef fir d'Gazasträif gëeenegt. Dat hätt net kéinte passéieren, wann d'USA dovunner ausgaange wieren, dass eng israeelesch Rakéit an d'Spidol ageschloe wier.

*Zur Persoun:

D'Elisabeth Hoffberger-Pippan huet op den Universitéite Graz a Linz Droit studéiert. Fir hiren Doktorat huet si sech ënner anerem mat Froe vun de Mënscherechter, dem humanitäre Vëlkerrecht an der Ofrëschtung beschäftegt.

No beruffleche Statiounen als Universitéitsassistentin zu Linz, als wëssenschaftlech Mataarbechterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik an als Attaché am éisträicheschen Ausseministère, schafft si zanter 2023 beim PRIF. Nieft dem humanitäre Vëlkerrecht an de Mënscherechter, läit hir Expertis ënner anerem am Beräich vun de cheemeschen a biologesche Waffen an am Domaine vun den autonome Waffesystemer.