18 Joer nom mysteriéise Verschwanne vun der deemools 18 Joer aler Natalee Holloway op der hollännescher Karibikinsel Aruba ass de Fall elo geléist.

De 36 Joer alen Hollänner Joran van der Sloot huet de Mord un der US-Amerikanerin e Mëttwoch gestanen. D'Natalee Holloway war 2005 wärend hirer Vakanz op Aruba verschwonnen.

Fënnef Joer méi spéit huet de presuméierte Mäerder sech bei der Mamm vun der jonker Fra gemellt an huet ugebueden, géint eng Iwwerweisung vun 250.000 Dollar Detailer zum Doud vum Natalee Holloway an der Plaz, wou hir Läich verstoppt ass, ze liwweren. Allerdéngs huet hie just wäertlos Informatioune matgedeelt.

Virun engem US-Geriicht am US-Bundesstaat Alabama gouf de van der Sloot wéinst versichter Erpressung zu 20 Joer Prisong verurteelt. Am Kader vun engem Deal mam Parquet huet hien de Mord un der 18 Joer ale US-Amerikanerin gestanen.

No 18 Joer wier de Fall elo endlech geléist, sot dem Natalee seng Mamm Beth Holloway viru Reporteren. Fir si wier et eng Erliichterung ze wëssen, wien hir Duechter ëmbruecht huet.

De van der Sloot war fir de Prozess am Juni vu Peru un d'USA ausgeliwwert ginn. Do war hie wéinst dem Mord un enger jonker Peruanerin zu 28 Joer Prisong verurteelt ginn.