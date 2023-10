De Sacharow-Präis vum Europaparlament fir geeschteg Fräiheet an den Asaz a Saache Mënscherechter an Demokratie geet 2023 un déi jonk Kurdin Mahsa Amini.

3 Finaliste stoungen an der Course ëm de Präis vum Europäesche Parlament.

Déi verstuerwe jonk Kurdin Mahsa Amini, déi schonn am Viraus als Favoritin gegollt huet, gouf vum EU-Parlament mam Sacharow-Präis ausgezeechent. Si war vun den 3 gréisste Fraktiounen am EU-Parlament nominéiert ginn.

Déi 22 Joer jonk Fra war d'lescht Joer am September am Iran gestuerwen, nodeems si vun der lokaler Police festgeholl gi war, well si hiert Kappduch net richteg un hat. Hiren Doud hat eng riseg Protestbeweegung am Iran ausgeléist, bei deene méi Demokratie a Mënscherechter gefuerdert goufen. Zwee Wäerter, déi de Sacharow-Präis och soll vermëttelen.

Nieft der Jina Mahsa Amini an der Beweegung "Fra, Liewen, Fräiheet" am Iran, waren d'Vilma Núñez de Escorcia an de Bëschof Rolando José Álvarez Lagos aus dem Nicaragua nominéiert, grad ewéi Fraen, déi fir eng fräi, sécher a legal Ofdreiwung a Polen (Justyna Wydrzyńska), am El Salvador (Morena Herrera) an an den USA (Dr. Colleen McNicholas) kämpfen.

Zanter 1988 geet de Sacharow-Präis fir geeschteg Fräiheet all Joer u Persounen an Organisatiounen, déi sech fir Mënscherechter a Grondfräiheeten asetzen. De Präis ass mat 50.000 Euro dotéiert.