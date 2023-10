Wann an den Noriichte vun No-Ost-Konflikt Rieds geet, falen dacks d'Nimm vun Extremiste-Gruppe wéi Hamas, Hisbollah oder nach islameschen Djihad.

Si all hu vill gemeinsam an awer ginn et deels fundamental Differenzen. De Jean-Marc Sturm probéiert den Tri ze maachen.

Déi verschidden Extremiste-Gruppen am Noen Osten

Virop d'Remark, dass den Hannergrond vun all dësen Extremiste-Gruppen bal esou komplizéiert ass wéi déi ganz Geschicht vum Noen Osten an d'Interpretatioun vum Koran. Do steet virop de Sträit tëscht Schiitten a Sunitten. Do geet et ëm d'Fro, wéi eng Branche déi richteg Ierfschaft vum Propheet Mohammed vertrëtt

Hei emol ee graffen Iwwerbléck:

Zënter Mëtt 2007 huet déi militant Hamas an der Gaza-Sträif d'Soen.

Si huet, grad wéi den islameschen Djihad, hiren Ursprong an der moslemescher Brudderschaft an Ägypten. Wat och erkläert, firwat Kairo zéckt palästinensesch Flüchtlingen aus der Gazasträif an d'Land ze loossen, nodeems den ägyptesche Regime an de leschte Joren a Méint rabiat géint den Afloss vun deene Moslem-Bridder virgaangen ass.

D'Hamas refuséiert, wéi all déi aner palästinensesch Extremiste-Gruppen, d'Existenzrecht vun Israel.

Den islameschen Djihad huet een änleche Parcours mat och sunitteschen Originnen.

D'Moslembridder an d'PLO waren hinnen net radikal genuch. De gemeinsame Feind ass Israel, mam Zil ee Palästinenserstaat ze schafen. Den islameschen Djihad huet trotz sunitteschen Originne kee Probleem dermadder sech vum schiitesche Regime am Iran finanzéieren ze loossen an d'anti-israeelesch Politik vun Teheran ze ënnerstëtzen.

D'Hisbollah dann ass haaptsächlech schiitesch an ass besonnesch am Libanon aktiv. Et ass eng Zort paramilitäreschen Aarm vum Iran an huet ganz vill Waffen zur Verfügung..

Dann hu mer nach d'Fatah. Déi huet och aus der PLO eraus als Guerilla ugefaangen. 93 huet se awer d'Existenzrecht vun Israel unerkannt, a sech zum Friddensprozess wéi och de Zwee-Staate-Léisung bekannt. Se gëtt dann och international als rechtméisseg Vertriedung vun de Palästinenser ugesinn.

Bal onnëtz ze soen, dass Hamas, Djihad an Hisbollah dat anescht gesinn.