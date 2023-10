Den Autoritéiten an der Gazasträif no si bis ewell 3.785 Persounen an der israeelescher Bommenoffensiv ëm d'Liewe komm. Iwwer 12.000 Leit wiere verwonnt.

Israel huet d'Zuel vun de Geisele vun der Hamas an der Gazasträif iwwerdeems vun 199 op 203 korrigéiert.

Explikatiounen zu de leschte 24 Stonnen am Noen Oste vum Petz Bartz. D'Krichsregierung ass nach en Donneschdeg den Owend, direkt nom Depart vum US-President Joe Biden, op en Neits zu Tel Aviv zesummekomm. De Premier Benjamin Netanjahu plangt eng Buedemoffensiv, de Militär ass a Bereetschaft. Alles schéngt op Revanche gepoolt, ma d'Ziviliste sinn déi Haaptbetraffen am Konflikt. Si fanne bis ewell wéineg Gehéier an Israel, dohier gëtt et och schaarf Kritik a Protester um Féierungsstil vun der israeelescher Regierung, fir déi, déi 203 Persounen, déi den Ament illegal an der Gewalt vun der Hamas festgehale ginn, keng Prioritéit sinn.

Den israeelesche Verdeedegungsminister Joaw Galant schwiert seng Truppen an op e laange Krich.

"Ech hu 45 Joer laang Zaldoten a Kricher gefouert. Ech si responsabel fir d'Sécherheet an de leschte Wochen duerch déi schwiereg Zäit elo. An ech si responsabel fir de Succès an dëser Schluecht. D'Schluecht gëtt eng grouss, eng schwiereg, a mir wäerte prezis sinn, schaarf an déidlech."

Zanter der seelener Visitt vun engem US-President an enger aktiver Krichsregioun en Donneschdeg steet dann och onmëssverständlech fest, dass d'USA indirekt un dëser Schluecht deelhuelen. Kee Risk u sech, well och ënnert den arabeschen Alliéierte vu Washington gëtt et keng Sympathie fir d'Hamas. Awer fir d'Palestinenser.

De Michael Barnett, vun der George Washington Universitéit, Maryland:

"Et gëtt vill Matgefill a Suergen ëm d'Palästinenser. Deemno wéi de Krich verleeft, virun allem wann et laang dauert, ass et sécher, dass Saudi-Arabien sech net weider un e Rapprochement mat Israel wot. [...] Jiddereen ass elo op e militäreschen Agrëff an humanitär Hëllef konzentréiert. Mee um Enn gëtt et keng militäresch oder humanitär Léisung fir e fundamental politesche Problem."

Och wann de Waffeverkaf boomt, mee wat d'Leed méi laang dauert, wat de Präis méi héich gëtt, deen och Washington matbezilt. Um Grenzpassage vu Rafah, am Süde vun der Gazasträif op der Grenz zu Ägypten, stinn eppes an déi 20 Camione prett mat Hëllefsgidder fir 2,3 Milliounen Awunner. Mat e bësse Chance komme se e Freideg eran. 20 Camionen. Virum Krich gouf déi blockéiert Gazasträif mat iwwer 300 Camionen den Dag kënschtlech um Liewe gehalen.