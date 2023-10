Wéinst dem Déif Aline gëllt an den Alpes-Maritimes e Freideg d'Vigilance-Phas rout fir Reen an Iwwerschwemmungen. All Schoule mussen iwwerdeem zoubleiwen.

De Süde vu Frankräich erwaart e Freideg de ganzen Dag iwwer massive Reen. D'Alpes-Maritimes goufen dowéinst vu Meteo-France an d'Vigilance-Phas rout gesat, also déi héchst Warnkategorie fir Iwwerschwemmungen. Fir 11 weider Departementer gëllt d'Alerte orange. Et gëtt mat bis zu 30 cm Reen op de Metercarré gerechent. Aus deem Grond bleiwen e Freideg och all schoulesch Infrastrukturen, vu Crèchë bis Universitéiten, zou. Schüler aus Internater goufen opgefuerdert, een Dag éischter an d'Vakanz ze goen. Och eng ganz Partie Campinge goufe scho preventiv evakuéiert. D'Residente goufen um fréien Donneschdegowend duerch eng Warn-SMS iwwert d'Onwieder informéiert an opgeruff, Reesen op Noutfäll ze limitéieren, am Télétravail ze schaffen a sech vu Flëss oder der Küst ewech ze halen. Am Departement Alpes-Maritimes goufen eng 760 Pompjeeë sinn asazbereet, fir am Noutfall esou séier wéi méiglech agräifen ze kënnen. Si ginn iwwerdeems vun zwee Rettungshelikopteren an iwwer 530 Gendaarmen ënnerstëtzt. Links Méi Detailer zum Stuerm a Frankräich bei eise Kolleege vun RTL Infos.