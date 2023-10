Bei eisen däitschen Noperen heescht et e Freideg "Land unter". Un der däitscher Ostséiküst an an Deeler vun Dänemark a Schweden ass Stuerm gemellt.

E staarken Ostwand dréckt d'Waasser an d'Buchten, wat zu Lübeck dozou gefouert huet, dass schonn en Donneschdeg den Owend Stroossen a Kelleren iwwerschwemmt goufen. Den Héichpunkt vum Stuerm soll e Freideg den Owend erreecht ginn.

A Schleswig-Holstein a Mecklenburg-Vorpommern goufen iwwer d'Noutfall-App "NINA" Warnmeldungen un d'Awunner geschéckt. Un der kompletter Küst wäerten d'Waasserstänn op 1,50 Meter oder méi iwwer de mëttleren Héichwaasserpeegel klammen. Un de Flensburger Förde gi bis e Sonndeg den Owend souguer mat Waasserpeegele vu bis zu zwee Meter iwwer dem Normalwäert gerechent.

"Fir d'lescht war esou een Héichwaasser am Joer 1904", sou d'Ines Perlet-Markus vum Bundesamt fir Schëfffaart an Hydrographie (BSH). "D'Waasser ass scho wäit no vir komm, et steet scho virun der Dier", sot eng Porte-parole vun der Flensburger Police e Freideg de Moien. Och zu Kiel a Wismar stinn d'Stroosse schonn ënner Waasser.

Den Ëmweltminister vu Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, huet en Appell un d'Awunner un der Küst geriicht, sech gutt z'informéieren an entspriechend Virsiichtsmoossnamen z'ergräifen. Bis zu 40 Stonne laang soll de Stuerm undaueren, dat heescht méi laang wéi bei den Onwieder 2017 an 2019. Den däitsche Wiederdéngscht DWD huet virun orkanaartege Wandstéiss un der Ostséiküst gewarnt, besonnesch op Helgoland an op den Ostfriseschen Inselen. Dës Warnung gëllt vun e Freideg u bis e Sonndeg den Owend.

Nach méi Héichwaasser gëtt an Dänemark erwaart. Do goufen d'Mënschen am Süden an am Oste vum Land carrement opgefuerdert, d'Küsteregiounen ze verloossen.

Ganz aner Suitte vum Stuerm un der Nordséi

Laanscht d'Nordséi huet den Ostwand fir niddereg Peegele gesuergt an zwar därmoossen, dass de Färbetrib vu ville Schëffer huet misse gestoppt ginn.

Zu Cuxhaven sollen e Freideg souguer Peegelstänn vu méi wéi 1,50 Meter ënnert dem mëttleren Nidderegwaasserstand erreecht ginn. De Peegel ass der BSH no un der däitscher Nordséiküst an de leschte 25 Joer nëmmen dräi Mol ënnert de Wäert vun 1,50 Meter ënnert dem mëttleren Nidderegwaasser gefall, zweemol am Mäerz 2018 an eemol am November 2022.