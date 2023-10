D'Land gouf jo rezent vun enger Serie vun Äerdbiewen heemgesicht.

No enger Serie vun Äerdbiewen am Afghanistan sinn Estimatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun no op d'mannst 100.000 Mënschen op medezinesch Nouthëllef ugewisen. D'WHO schätzt de finanzielle Besoin fir medezinesch Hëllef am Land op ëmgerechent 7,5 Milliounen Euro. Ufank des Mounts goufen et eng Partie staark Äerdbiewen am Afghanistan, bei deenen op d'mannst 1.400 Leit ëm d'Liewe komm sinn.