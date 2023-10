Den zoustännege Kommissär huet betount, de Mënschen a Gaza Accès op liewenswichteg Wueren ze ginn, wier eng vëlkerrechtlech Obligatioun a kee Luxus.

E Samschdeg de Moien ass de Grenz-Passage tëscht der Gaza-Regioun an Ägypten opgaangen. Op Biller vun der Plaz ass ze gesinn, dass eng 20 Camionen mat Hëllefsliwwerungen d‘Grenz passéiert hunn.

D‘Europäesch Kommissioun hat virdrun Ägypten an Israel opgefuerdert, direkt reegelméisseg Hëllefsliwwerungen a groussem Stil an d‘Gaza-Regioun eranzeloossen. Et wier wichteg, dass déi humanitär Convoien elo géife starten, och wann dës nëmmen eng Drëps op de waarme Steen wiere par Rapport zu de Quantitéiten u Saachen, déi an der Gaza-Sträif gebraucht ginn.