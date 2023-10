A Groussbritannien goufen ewell dräi Doudesaffer gemellt wärend och honnerten Haiser op der Insel an och an Irland ënner Waasser stoungen.

D'Wiederdéif Babet suergt queesch uechter Europa fir Chaos. A Groussbritannien sinn dräi Mënschen dobäi ëm d'Liewe komm. A Schottland an England ware wéinst schlëmmen Iwwerschwemmungen Honnerte Leit an hiren Haiser agespaart. E Samschdeg gëtt sech weider massive Reen erwaart. De schottesche Regierungschef huet un d'Leit appelléiert, sech onbedéngt a Sécherheet ze bréngen, wa si gebiede ginn, hiert Haus ze verloossen.

Virdrun war d‘Déif Babet schonn iwwer Irland gezunn, wou och Honnerten Haiser ënner Waasser stoungen. D‘Autoritéite schwätze vun deem schlëmmste Reen an 30 Joer.



Och an Däitschland gouf d‘Ostsee-Côte vun enger Stuermflut getraff, esou dass op ville Plaze Stroossen iwwerschwemmt goufen.

A Skandinavien gëtt sech op Stuerm a Reen preparéiert. D'Wiederdéngschter a Schweden an Dänemark hu scho Warnungen erausginn. Um Fluchhafen zu Kopenhagen goufen e sëllege Flich gestrach an eng ganz Rei Fären tëscht Däitschland an Dänemark, Däitschland a Schweden respektiv Polen a Schweden fueren e Samschdeg net.