Grond fir de Probleem wier eng informatesch Panne, déi den Ament géif behuewe ginn. Den Ausmooss vum Probleem ass aktuell nach net gewosst.

Betraff sinn ënner anerem Carrefour, Auchan, Ikea a McDonalds.

Wéi eng Spriecherin vum "groupement cartes bancaires" géigeniwwer der Noriichtenagence AFP sot, géif et sech weder ëm eng Cyberattack, nach ëm e Probleem mam Bankkaarte-Reseau handelen. Et hätt een de Probleem identifizéiert an et géif een doru schaffen, dësen ze léisen.

Weider Detailer fannt Dir bei de Kolleege vun RTL Infos.