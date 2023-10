Et ass de 14. Dag am Krich tëscht Israel an der Hamas. An deenen zwou Woche si mëttlerweil op béide Säiten zesummen iwwer 5.600 Persounen ëm d’Liewe komm.

En Enn vun der Gewalt ass net an Aussiicht. Och wann et Liichtblécker goufen an de leschte 24 Stonnen: D'Fräiloossung vun zwou Geiselen an eng kuerz Ouverture fir en Hëllefsconvoi.

Nach e Samschdeg de Moie sinn israeelesch Kampffligere Loftattacken op Rafah geflunn an hunn Ziler an der palestinensescher Grenzstad mat Ägypte bombardéiert.

Nëmme Minutten drop goung fir e puer Stonnen de Passage op, fir 20 Camione mat Hëllefsgidder an d’Gazasträif eranzeloossen. 20 Camionen fir 2,3 Milliounen Awunner. Wäit iwwer 100 Camione sti prett, hunn awer missen an Ägypte bleiwen, well se kee Laissez-passer haten.

Elo wier et d'Prioritéit, sécherzestellen, dass weider Liwwerunge mat Hëllefsgidder an d'Palästinensergebitt erakommen, wéi d'UN-Coordinatrice Lynn Hastings erkläert:

"En éischte Schrëtt ass natierlech, déi Liwwerungen eranzekréien an déi Leit ze fannen, déi drop ugewise sinn. Mir sinn an intensive Gespréicher mat alle Parteien, fir nohalteg, bestänneg a méi grouss Liwwerungen all Dag eranzekréien. Dat muss geschéien. Dat hei kann net just eng eenzel Aktioun gewiescht sinn."

Liewensmëttel, Waasser a Medikamenter hunn dierfen iwwert d'Grenz haut de Moie. Kee Brennes, ausser deen Diesel, deen d'Camione selwer brauchen, fir erëm zeréckzekommen. Et gëtt däers awer wéinst dem bombardéierte Stroumnetz och an der Gazasträif gebraucht, well domat zum Beispill Waasserentsalzungsanlage funktionéieren, fir Drénkwaasser ze produzéieren a Patienten op Intensivstatiounen a Spideeler net mat Käerze gehollef kënne kréien.

Zu Kairo an Ägypte souz d'Diplomatie e Samschdeg op dem sougenannte "Sommet fir de Fridden" zesummen. Washington a Moskau - keng onwesentlech Strëppenzéier am Noen Osten - souzen allerdéngs net mat um Dësch.

Gëschter dann koum e Fonken Hoffnung. D'Hamas huet zwou US-amerikanesch Geisele fräigelooss. Qatar hat d'Liberatioun an d'Weeër geleet. Den Internationale Comité vum Roude Kräiz huet d'Mamm an hir Duechter vun enger onbekannter Plaz an der Gazasträif an Israel bruecht. D'Judith an d'Natalie Raanan si fräi. Ass et en emotionaalt Pokerspill mat Israel? Firwat just grad déi zwee? Wéinst hirer Nationalitéit? Wollt ee Verhandlungsbereetschaft signaliséieren? Fakt ass, dass 210 aner Geisele virleefeg an der Gewalt vun der Hamas bleiwen.

A Fakt ass och, dass hënt weiderhi Barrage vu Rakéiten de Wee laanscht den Iron Dome Ofwiersystem vun Israel fonnt hunn. Getraff goufen zivil Ziler an der Stad Ashkelon 10 Kilometer nordëstlech vun der Gazasträif.

Israeelesch Panzer an Truppe sinn och weiderhi méi wäit nërdlech op der Grenz mam Libanon stationéiert. Geleeëntlech kéim et zu Schosswiessel, mee Korrespondenten no, wier bis ewell ee méi konsequenten Agrëff an de Konflikt vun der libanesescher Hezbollah op där Front, ausbliwwen.