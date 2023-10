A senger neister Aschätzung geet den ISW dovunner aus, datt déi russesch Truppen hir ukrainesch Feinden am Oste vu Cherson wëllen isoléieren.

Den Institute for the Study of War beschäftegt sech aktuell mat der Situatioun am Oste vun der ukrainescher Regioun Cherson. Hei geléngt et den ukraineschen Truppen ëmmer nees, kleng Victoiren ze feieren. Aktuell kämpfe si ëm d'Duerf Krynyk, wat eng 30 Kilometer nordëstlech vun der Stad Cherson a just zwee Kilometer vum Floss Dnipro ewech läit.

Dem ISW no wier et strategesch vu grousser Bedeitung, wann d'Ukrainer dëst Duerf anhuelen. Domadder hätte si eng strategesch wichteg Base an der Géigend, duerch déi et hinne gelénge kéint, fir déi russesch Truppen ze splécken an zum Deel vun der Versuergung ofzeschneiden.

D'Versuergung vun dësen ukraineschen Truppe hunn awer aktuell d'Russen am Viséier. Si hunn hir Attacken aus der Loft an der Géigend staark eropgesat, fir eben d'Ënnerstëtzung vun den Ukrainer un der Front ze miniméieren. Well d'Ukrainer awer ëmmer nees Terrain guttmaachen, geet den ISW dovunner aus, datt si et trotzt den Ugrëffer aus der Loft fäerdegbréngen, hir Leit un der Front ze versuergen.

Wat genau awer an der Géigend lass ass, ass schwéier erauszefannen. Well esouguer déi u sech soss esou gutt informéiert russesch Militärblogger si sech net eens: Déi eng ginn dovunner aus, datt d'Ukrain d'Duerf an d'Ëmgéigend scho ganz ageholl huet, wärend anerer schätzen, datt si nach ronn 2 Kilometer vum Duerf ewechzesinn.