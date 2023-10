Bis ewell si vill Schied, Evakuatiounen ma och een Doudesfall an Däitschland bekannt, déi duerch d'Weiderdéif Babet verursaacht goufen.

Eng Fra, déi an hirem Auto vun engem Bam erschloe gouf, ass bis ewell dat eenzegt bekannt Doudesaffer an Däitschland vun de Wieder vum Samschdeg. Weider goufen 2.000 Leit aus hiren Haiser evakuéiert an zwee Pompjeeë goufe verwonnt. Dat mellen op alle Fall déi zoustänneg Autoritéiten a Schleswig-Holstein. Déi bis ewell bekannte Schied ginn an d'Milliounenhéicht, ma d'Opraumaarbechte sinn nach laang net fäerdeg.

A Stied wéi Flensburg, Schleswig an Eckernförde goufe ganz Stroossen iwwerschwemmt an de Stroum huet missten ofgestallt ginn. Verschidden Däich sinn dann och gebrach an d'Flut huet Booter, déi an den Häfe louchen, zum Ënnergoe bruecht oder u Land geschwemmt.

Vun der Politik heescht et, datt een de Leit, déi zu Schued koumen, wéilt hëllefen, dat "séier an onbürokratesch". D'Autoritéiten haten dann och am Laf vum Samschdeg de Katastrophenalarm nees opgehuewen, nodeem den Héchststand vum Waasser géint Mëtternuecht vun e Freideg op e Samschdeg verzeechent gouf.

D'Pompjeeë waren un der ganzer Küst am Bundesland Schleswig-Holstein am Asaz. Eng 2.000 Mol goufe si geruff. Eent ass awer aktuell scho gewosst, d'Opraumaarbechten an och den Neiopbau wäert Zäit brauchen. D'Autoritéite waren awer vun der Wucht an der Vitess vum Waasser iwwerrascht, well déi gemellten Héichten däitlech iwwerschratt goufen.

Kritik gouf et dann u verschiddene Bierger, sougenannt "Hochwassertouristen", déi op der Sich no spektakuläre Fotoen dem Waasser vill ze no koumen. Eleng fir déi ze retten, waren d'Pompjeeën e puer Mol am Asaz an hunn op anere Plazen, wou se gebraucht goufen, gefeelt.

Nieft Schleswig-Holstein war och Mecklenburg-Vorpommern betraff, ma däitlech manner schlëmm. Een Damm war e Samschdeg de Mëtteg hei gebrach an den Terrain dohannert stoung ënner Waasser. D'Haiser an der Ëmgéigend konnte mat Sandsäck geschützt ginn. Vun den zoustännegen Autoritéiten heescht et hei, datt ee "Gléck hat", well déi meescht Däicher an Dämm, déi d'Waasser zeréckhale sollen, gehalen hunn.