Als absolut dramatesch beschreiwt de Jonathan Crickx vun der UNICEF déi aktuell Situatioun an der Gazasträif.

Iwwert déi lescht zwou Wochen hätt een dausenden Doudeger gesinn. Vill israeelesch, grad ewéi palestinensesch Kanner wieren ëm d'Liewe komm. Et wieren och Kanner als Geisele geholl ginn.

D'UNICEF ass zënter Joerzéngten an der Gazasträif aktiv. Virun der Eskalatioun hunn d’Ekippe vun der Organisatioun haaptsächlech um Niveau vun der Educatioun vun de Kanner a beim Op- an Ausbau vu Spidolsunitéite gehollef. Déi Aarbecht ass lo Mol an den Hannergrond geréckelt.

Elo ginn et aner Prioritéiten. D'Populatioun an der Gazasträif ass dréngend op reegelméisseg humanitär Hëllef ugewisen, esou den Appell vun der UNICEF. Duerch de Manktem u propperem Waasser am Krichsgebitt riskéiere sech Krankheeten ze verbreeden, wéi chroneschen Duerchfall, dee weltwäit als Haaptdoudesursaach bei Kanner ënner 5 Joer gëllt, esou de Jonathan Crickx am RTL Interview.

Wat e Samschdeg un Hëllefsgidder an der Kriseregioun am Noen Osten ukoum, géif bei Wäitem net duergoen. Et wier dofir engersäits wichteg, datt iwwer Donen de Stock, dee vun der Unicef an Ägypten geréiert gëtt, kéint opgefëllt ginn. Mä virun allem missten direkt a konstant méi Camionen mat Hëllefswuere bis an d’Gazasträif duerchgelooss ginn an zwar ënner séchere Konditiounen.