Den israeelesche Militär huet ugekënnegt, d'Loftattacken op d'Gazasträif nach ze verschäerfen.

D'Awunner, déi sech nach am Norde vum Territoire ophalen, krute geroden, an de Süden ze flüchten. Parallel dozou steet Israel awer och ënner Drock vu sengen Alliéierten a vun de Familljen vun de Geiselen, fir eng Buedemoffensiv auszesetzen oder op d'mannst al éischt d'Geiselen erauszehuelen.

Khan Younis am Süde vun der Gazasträif, ass zu enger Zeltstad ginn. Dausende Leit aus Gaza City am Norde sinn dem Opruff nokomm an hu sech an de Süden ofgesat. Mä och do gëtt et keng Sécherheet virun den israeelesche Loftattacken. E Sonndeg an de fréie Mueresstonne war op e Neits d'Stad Rafah op der ägyptescher Grenz Revancheaktioune vun Tel Aviv ausgesat.

Och zu Jenin goufe Loftattacke geflunn. Dobäi gouf eng Moschee zerstéiert. Ënnert der Moschee wier eng Zentral gewiescht, vu wou aus Militanter vun der Hamas a vum Islameschen Dschihad Attacken organiséiert hätten. Zwou Persoune sinn ëm d'Liewe komm.

D'Westjordanland ass ëmmer méi agebonnen an de Gazakrich. Zanter dem 7. Oktober, dem Iwwerfall op Israel aus der Gazasträif, huet och do d’Gewalt empfindlech zougeholl. Bis ewell si 90 Leit do ëmkomm.

Am Norde vun Israel, op der Grenz zum Libanon, huet de Premier Benjamin Netanyahu e Sonndeg seng Truppe motivéiert, sollt et do zu enger weiderer Front am Konflikt kommen. De Message war och eng Warnung un d'Adress vun der libanesescher Hezbollah, net aktiv an de Konflikt anzegräifen.

Um Grenzpassage vu Rafah, am Süde vun der Gazasträif, stinn eng sëllege Camione mat Hëllefsgidder weider prett. Op d'mannst 100 esou Transporter den Dag misste funktionéieren, fir der Zivilpopulatioun entgéint ze kommen, sou d'UNO-Flüchtlingshëllef. Änlech gesäit dat och de President vum palästinensesche Rouden Hallefmound Mahmoud Abu Atta:

"Mir verlaangen, dass d'Grenz erëm opgeet, an dass d'Hëllefscamione kënnen eran. D'Leit aus Gaza brauchen déi Saachen. Liewensmëttel, och Mëllech fir d'Kanner a medezinescht Material. Dat Internationaalt Rout Kräiz an d'UNO musse sech duerfir asetzen an och all déi aner Organisatiounen. D'Leit a Gaza brauchen déi Hëllef."