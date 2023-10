Dat huet den amerikanesche President Biden esou mat dem israeelesche Premier Netanjahu festgehalen.

Iwwert de Weekend goufe jo 37 Camione vun Ägypten aus, iwwert de Grenzpassage Rafah, an de Gazasträifen eragelooss.

Do waarden 2,4 Milliounen Leit dréngen op Hëllef. Iesswueren a Medikamenter ginn ëmmer méi knapp, genee wéi och de Mazout, fir beispillsweis Stroum-Aggregater an de Spideeler um Lafen ze halen.

Vum Iran aus heescht et als Warnung un Israel, dass d’Schéissen op Zivilisten, an de Liwwer-Embargo, als Verbrieche géint d’Mënschlechkeet sollten agestuuft ginn. Israel géif weider e Flächebrand an der ganzer Regioun riskéieren.

Den iraneschen Ausseminister gesäit sech um Méindeg iwwerdeems mat Vertrieder vun der Hamas, fir "all Méiglechkeeten ze beroden, fir dass d’Attacke vun Israel am Gazasträifen ophalen".

Där goufen et och an der Nuecht op e Méindeg nees. Eng Buedemoffensiv hätt awer weider nach net ugefaangen.