Ee vun den 2 Verdächtegen am Fall vun enger zerstéckelter Läich an Däitschland sëtzt schonn an Untersuchungshaft, deen anere kënnt e Méindeg viru Geriicht.

Nodeems zu Greifswald an Däitschland déi zerstéckelt Iwwerreschter vun enger Fra an enger Wunnen fonnt goufen, gouf elo e Mandat d'arrêt géint ee vun de presuméierten Täter ausgeschwat. Deen anere Verdächtege soll am Laf vum Méindeg virun e Riichter kommen, wéi et vun der Police heescht. Béid Männer am Alter vu 27 an 28 Joer waren de Weekend festgeholl ginn.

No engem Hiweis hate Beamte vun der Police e Samschdeg den Owend eng zerstéckelt Läich an enger Wunneng zu Greifswald fonnt. Zwee Männer hate sech virdru bei der Police gemellt an erkläert, datt si gefrot goufen, beim Transport vun engem Doudegen ze hëllefen. D'Läich géing an Eenzeldeeler an enger Wunneng leien an et géing Fotoe ginn. An der Wunneng hunn d'Polizisten "immens vill Eenzeldeeler" vum Doudesaffer fonnt.

Ee vun den zwee presuméierten Täter - net d'Männer, déi sech virdru bei der Police gemellt haten - wier direkt festgeholl ginn. Deen anere wier geflücht, hätt sech awer e Sonndeg bei de Beamte gemellt a sech op engem Parking ouni Widderstand festhuele gelooss.

D'Police geet dovun aus, datt d'Dot schonn e Freideg geschitt wier. Déi genee Ëmstänn a Motiver, grad ewéi d'Fro, a wéi enger Relatioun Täter an Affer stoungen, wieren nach oppen. Béid Täter wieren de Beamten allerdéngs scho bekannt gewiescht, ënnert anerem wéinst enger Rei Kierperverletzungen. Beim Affer geet een dovun aus, datt et zum Bekanntekrees vun de Verdächtege gehéiert, grad ewéi déi zwee, déi den Hiweis geliwwert hunn. Dës goufe wuel ëm Hëllef gefrot, well si en Auto hunn, dee fir den Transport vun der Läich genotzt hätt sollte ginn.