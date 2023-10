Wéi d'spuenesch Rettungsservicer matgedeelt hunn, koumen tëscht Freideg den Owend a Sonndeg am Ganzen 1.457 Mënschen an e puer Booter op den Inselen un.

Engem Porte-parole no stamen d'Flüchtlingen aus Länner südlech vun der Sahara.

Ënner anerem koum e Samschdeg en hëlzent Boot mat 321 Mënschen u Bord op der Insel El Hierro, wéi eng weider Spriecherin géintiwwer der AFP erzielt huet. Den ëffentlech-rechtlechen Tëleessender TVE huet Biller gewise vun der Arrivée mat Leit an engem komplett iwwerfëllte Boot, déi vu Freed wénken. Esou vill Mënsche sinn och tatsächlech an engem eenzege Boot nach net iwwert Mier op de Kanaren ukomm.

De jéngsten Zuele vum spueneschen Inneministère no hunn tëscht dem 1. Januar an dem 15. Oktober 23.537 Migranten d'Inselgrupp virun der Westküst vun Nordafrika erreecht. Dat sinn 80% méi wéi de selwechten Zäitraum virun engem Joer. An den éischten zwou Oktoberwoche koumen 8.561 Migranten op de Kanareschen Inselen un. Dat ass déi héchsten Zuel zanter 2006.

Den Inneminister Fernando Grande-Marlaska huet d'Hausse vun de Migrantenzuelen op d'Destabiliséierung an der Sahelzon zeréck. Well och d'Kontrolle verstäerkt goufen am Mëttelmier huet d'Migratiounsroute iwwert Kanaresch Inselen an de leschte Joren u Bedeitung gewonnen, obscho se laang a geféierlech ass.