Zanter bal 3 Wochen huet dat amerikanescht Representantenhaus kee Speaker. Dat heescht, et kann net geschafft ginn.

Schold dorun ass de partei-interne Sträit bei de Republikaner an d'Kompromësslosegkeet vun de Politiker.

Nodeems eng Partie riets-radikal Republikaner mat Hëllef vun den Demokraten de Republikaner Kevin McCarthy als Speaker vum US-Representantenhaus den 3. Oktober ofgesat hunn, ass all Aarbecht vun der gréisster Chamber an den USA blockéiert.

De Speaker vum Representantenhaus ass ee vun de mächtegste Politiker zu Washington, an dem Gesetz no kann d'Representantenhaus net funktionéieren, wann et kee Speaker huet. Normalerweis ass dat de Chef vun der stäerkster Partei, mee d'Republikaner, déi eng kleng Majoritéit hunn, si gespléckt an eng Minoritéit vun ongeféier 20 Leit, déi dem rietse Bord ugehéieren, huet et dem Kevin McCarthy net verzien, dass hien am September a leschter Minutt e Kompromëssbudget mat Hëllef vun den Demokraten duerchgeboxt huet, fir ze verhënneren, dass déi amerikanesch Regierung misst zoumaachen.

Ma och bal 3 Wochen nom "Fenstersturz" vum Kevin McCarthy, bréngen d'Republikaner et net fäerdeg, sech op en neie Speaker z'eenegen. E puer Kandidate sinn opgedaucht an erëm ënnergaangen, dorënner och den Jim Jordan aus dem Bundesstaat Ohio, selwer e Member vum rietse Bord. Géint hien hunn och vill vu senge méi moderéierte Parteikolleege gestëmmt, well hien hinnen ze vill radikal ass.

Wéi et elo weidergeet, dat weess keen. Esou eng Situatioun ass et nach ni ginn. Ofgesinn dovun, dass d'Republikaner ëmmer op en Neits beweisen, dass si onfäeg sinn, eng konstruktiv Politik ze maachen, och wa si an der Majoritéit sinn, ass dee ganze Schlamassel en Zeeche vun der Kompromësslosegkeet am Representantenhaus. Schliisslech kéinten d'Demokraten an déi moderat Republikaner jo am Prinzip zesummeschaffen, fir en neie Speaker ze wielen an esou den extrem rietse Flillek einfach lénks leie loossen. Ma aus parteipoliteschem Calcul mécht keen dat. Wéinstens bis elo

nach net.