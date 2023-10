D'EU-Ausseminister berode sech e Méindeg hei zu Lëtzebuerg, fir eng gemeinsam Linn am Noost-Konflikt ze fannen.

Um EU-Conseil um Kierchbierg gëtt nach emol kloer gesot, dass Israel no der Hamas-Attack d'Recht huet, sech ze verdeedegen. Israel misst awer bei senger militärescher Reaktioun och d'Mënscherechter an der Gazasträif respektéieren.

Conseil vun den EU-Ausseminister / Reportage Jean-Marc Sturm

Vun der EU kënnt weider humanitär Hëllef fir de Gaza. Et goufen direkt 50 Milliounen Euro deblockéiert, donieft ass et de Message vun der EU, dass een trotz Noen Osten d'Situatioun an der Ukrain net aus den Ae verléiert a Kiew weider militäresch wéi finanziell géint déi russesch Aggressioun ënnerstëtzt. Eppes, wat besonnesch elo am Hibléck op de Wanter immens wichteg wier.

D'israeelesch Bombardementer an der Gazasträif hunn an der Nuecht weidere 70 Mënschen d'Liewe kascht, sou d'lokal Autoritéiten. D'Hamas schwätzt vu Märtyrer. D'israeelesch Arméi huet hirersäits uginn, 320 Ziler an de leschte 24 Stonne getraff ze hunn. Rieds geet hei vun terroristeschen Objektiver, ewéi Tunnellen oder Kommando-Zentralen. Neien Zuelen no hätt d'Hamas iwweregens 222 Geiselen zanter senger Attack vum 7. Oktober. D’israeelesch Regierung sot och, de Krich géint d'Hamas kéint méintelaang daueren an déi nächst Etapp géing geschwë kommen. Israel huet jo scho massiv Truppen a Panzere ronderëm d'Gazasträif stationéiert: Den US-President huet un Israel appelléiert, mat der Offensiv nach ze waarden, an der Hoffnung, Zäit fir Geisel-Verhandlungen ze gewannen.

Nieft den USA warnen och d'EU an arabesch Staate virun engem Flächebrand.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn sot bei senger Arrivée am Konferenzzenter um Kierchbierg, dass et kee Millimeter Legitiméiere fir d'Attack vun den Hamas de 7. Oktober gëtt an, dass Israel d'Recht huet sech ze verdeedegen.

Et misst ee parallel un d'Lous vun de Geiselen an d'Leed vun der palestinensescher Zivilpopulatioun denken. Dowéinst setzt ee sech fir eng humanitär Wafferou an. D'EU misst sech da bewosst ginn, dass se an de leschten 20 Joer zwar vill iwwert Zwee-Staate-Léisung geschwat huet, awer net genuch dofir gemaach huet.

Bei Vermëttlungsbeméiungen ëm eng Deseskalatioun wäert d'EU keng bedeitend Roll spillen, sou d'Aschätzung vum Lëtzebuerger Ausseminister. Zanter 20 Joer géif hien erliewen, dass d'USA souwuel fir d'Israeelien, wéi och fir d'Palästinenser den eenzeg relevanten Uspriechpartner wieren. An där Bezéiung misst ee realistesch sinn.

De Jean Asselborn wäert nom Conseil zesumme mat der däitscher Ausseministesch Baerbock op New York bei d'UNO reesen, fir weider am Noost-Konflikt ze vermëttelen.