D'Fär "Marco Polo" ass e Sonndeg de Moie virun der schweedescher Küst op Grond gelaf a verléiert Diesel. D'Ausmooss vum Uelegteppech ass nach net bekannt.

D'Fär, déi tëscht Karlshamn an Trelleborg zirkuléiert, wier e Sonndeg virun der schweedescher Küst vun hirer Streck ofkomm an op Grond gelaf. D'Schëff wier am viischten a mëttlere Beräich esou beschiedegt ginn, datt Waasser eragelaf ass. Et géing awer keng Gefor ginn, datt d'Schëff ënnergeet.

Déi 75 Passagéier u Bord wiere séier a Sécherheet bruecht ginn, heescht et vun den Autoritéiten. Ma d'Schëff hätt awer op enger Streck iwwert e puer Kilometer Diesel verluer, deen am spéiden Nomëtteg d'Küst erreecht huet. D'Ausmooss vum Uelegteppech wier awer wéinst dichtem Niwwel bis ewell schwéier festzestellen.

Wéi et vum Chef-Ermëttler vun der Garde-côtes heescht, wiere wéinst méiglecher Verletzung vum Mier-Recht Vir-Ermëttlungen ageleet ginn.

D'Zivilschutzautoritéit huet iwwerdeem e Méindeg de Moie mat de Botzaarbechten ugefaangen.