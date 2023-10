Wéi d'Noriichtenagence APS mellt, huet d'Cour d'appel an Algerien e Méindeg 38 Persounen zum Doud verurteelt.

Déi Verurteelt haten e Mann, dee si fir e Brandstëfter gehalen hunn, zu Doud gelyncht. Hien hat 2021 beim Läsche vun déidleche Bränn gehollef. D'Strofe ginn allerdéngs a liewenslängleche Prisong ëmgewandelt, well zanter 1993 e Moratoire fir d'Uwenne vun der Doudesstrof existéiert.

De Lynchmord am Summer 2021 an der nordwestlecher Regioun Kabylie hat am ganze Land fir Opreegung gesuergt.

Vun den am Ganze 94 Persounen, déi an dësem Fall ugeklot gi waren, huet d'Geriicht zu den 38 Doudesurteeler 27 Persoune fräi gesprach, déi aner kruten tëscht 3 an 20 Joer Prisong. Déi zum Doud Verurteelt goufe besonnesch wéinst "terroristescher a rebellescher Haltung, déi d'Sécherheet vum Staat, d'national Eenheet an d'Stabilitéit vun den Institutiounen ënnergruewen huet, wéinst Bedeelegung a virsätzlechem Mord a wéinst Verschwörung" fir schëlleg befonnt.

An éischter Instanz goufen am November 2022 49 Persounen zum Doud verurteelt, 7 goufe fräigesprach an déi aner kruten tëscht 2 an 10 Joer.

Wat war geschitt?

A manner wéi enger Woch am August 2021 hate Bränn an der Kabylei op d'mannst 90 Mënschen d'Liewe kascht an Dausenden Hektar Terrain verwüüst. Nodeems hie verdächtegt gouf, ee Feier geluecht ze hunn, huet sech den 38 Joer ale Moler Djamel Bensmaïl, deen den Duerfbewunner gehollef hat ze läschen, der Police fräiwëlleg gestallt. De Beamte wollt hien u sech erklären, wisou hie sur place war. Ma et koum anescht.

Op Biller op de soziale Reseaue konnt een erkennen, wéi eng rose Mënschemass de Policewon ëmzéngelt an de Mann eraus zitt. Hie gouf doropshi geschloen a lieweg verbrannt, dono huet de Grupp och nach Selfie mat senger Läich gemaach. D'Biller vum Lynchmord si viral gaangen a goufe mam Hashtag #JusticePourDjamelBenIsmail kommentéiert. D'Täter, déi elo verurteelt goufen, hate versicht d'Selfien an hir Spueren ze verwëschen. Internetuser am ganze Land hunn awer Videoen zesummegestallt a Screenshotte gemaach, fir dass dëse Virfall net onbestrooft bleift.