Ufank des Jores gouf an der Äifel ee Mann dout a sengem Haus fonnt. Elo ass e Mordprozess géint zwee Männer aus Nordrhein-Westfalen zu Tréier ugaangen.

Den zwee Männer gëtt virgeheit, dem Affer ee "Sextreffen" virgetäuscht ze hunn, ier si hien an der Nuecht zum 15. Januar a sengem Doheem zu Hersdorf an der Äifel erschloen a beklaut sollen hunn. E Méindeg gouf zum Prozessoptakt d'Uklo verlies.

D'Affer soll déi zwee jonk Serben op der Sich no sexuelle Kontakter am Internet kennegeléiert hunn. Déi zwee Männer, deemools 20 a 26 Joer al, sollen allerdéngs vun Ufank un hiren Interessi just virgetäuscht hunn a geplangt hunn, dem Mann seng Wäertsaachen ze klauen.

D'Affer hätt déi zwee Männer de 14. Januar aus Nordrhein-Westfalen mat an d'Äifel geholl. Do wier dee 56 Joer ale Mann an der Buedzëmmer vun hannen duerch Schléi mat engem Radschlëssel géint de Kapp ëmbruecht ginn. Déi Ugeklote sollen d''Affer mam Kapp ënner Waasser an der Bidde leiegelooss hunn. Déi zwee Ugeklote solle sech duerno mat Elektronik am Wäert vu ronn 600 Euro a mat 300 Euro Boergeld duerch d'Bascht gemaach hunn.

Si sollen no der Dot probéiert hunn, mam Auto vum Affer ze flüchten, woubäi si awer am Bulli hänke bliwwe sinn. Duerno solle si fir d'éischt zu Fouss, an du mam Taxi a mam ëffentlechen Transport zeréck an Nordrhein-Westfalen gefuer sinn. Ënnerwee solle si nach probéiert hunn, mat enger Kaart vum Affer Suen opzehiewen. Dat soll hinnen awer net gegléckt sinn. D'Affer gouf den Dag no der Dot fonnt, nodeems hien net op der Aarbecht opgedaucht ass.

D'Dot gëtt virun der Jugendkammer verhandelt, well ee vun deenen zwee Verdächtegen zum Zäitpunkt vun der Dot 20 Joer al war. Bis ewell hunn déi Ugekloten nach näischt vun de Virwërf gesot.