Och en Dënschdeg an der Nuecht sinn d'Bombardementer vun der israeelescher Arméi an der Gazasträif weidergaangen.

D’Autoritéiten do melle mëttlerweil ronn 5.800 Doudesaffer zanter dem 7. Oktober. Iwwer 1.500 Persounen, d'Hallschent vun hinne Kanner, géifen als vermësst gëllen. Si wiere méiglecherweis ënnert de futtissen Haiser begruewen.

Iwwerdeems huet d'Hamas zwou weider israeelesch Geisele fräigelooss. Zwou eeler Fraen, aus gesondheetleche Grënn, wéi et heescht, an ouni israeelesch Géigeleeschtung. Op en Neits huet de Qatar bei der Fräiloossung vermëttelt. Méi wéi 220 Persoune bleiwen awer nach ëmmer an der Gewalt vun der palestinensescher Miliz.

Der 80 Joer aler, fräigeloossener Yocheved Lifshitz no hätten d'Kämpfer vun der Hamas si den Ëmstänn entspriechend gutt behandelt: "Si hu sech ëm ons bekëmmert, dat muss ech soen. Si waren héiflech. Si hu gekuckt, dass mer propper wieren a mir kruten z'iessen. Dat selwecht wéi si. Pita mat frëschem Kéis, mat geschmoltem Kéis a Courgette. Et gouf een Iessen den Dag."

Eegenen Aussoe no wieren d'Geiselen an engem ënnerierdesche Labyrinth vun Tunnellen an der Gazasträif ënnerbruecht gewiescht.

D' israeelesch Arméi wier prett fir eng Buedemoffensiv, sou e Spriecher. Et géif een op Instruktioune vun der Politik waarden. Mat der sporadescher Fräiloossung vu Geiselen d’lescht Woch an e Méindeg den Owend, diktéiert d'Hamas awer de Verlaf vum Konflikt an net de Netanyahu. Sollten duerch israeelesch Gewalt israeelesch Geiselen ëmkommen, wier dee politesch direkt um Enn.

An der laanger Lëscht vu Solidaritéitsvisitte war et dann en Dënschdeg de franséische President Emmanuel Macron, deen an Israel gereest ass. An enger Ried huet hien ënnerstrach, dass de Kampf géint d'Hamas net ouni Reegelen iwwer d'Bün dierft goen. Demokratien dierften och an engem bewaffente Konflikt keng Zivilisten attackéieren an déi humanitär Reegele misste gëllen. An deem Kontext wier et wichteg, dass d'Spideeler an der Gazasträif nees mat Stroum versuergt géifen.

D'Realitéit um Terrain an der Gazasträif ass allerdéngs eng aner. Duerch déi israeelesch Blockad kënne Spideeler net méi normal funktionéieren. D'Reserve fir d'Generatore fir Stroum ginn op en Enn. Si lafen elo quasi zanter 17 Deeg. Wéi den Atef Al-Kahlout, Direkter vun engem Spidol zu Beit Lahiya an der Gazasträif erkläert, bräicht een esou séier ewéi méiglech neien Diesel, fir dës um Lafen ze halen:

"Wann d’Spidol net den Diesel kritt, deen et fir d'Generatore brauch, dann ass dat en Doudesurteel. Net e natierlechen Dout. D'Hiriichtung läit an den Hänn vun der fräier Welt a vun der UNO. Dann ass jidderee schëlleg. Dat ass d'Doudesurteel fir d'Patienten."