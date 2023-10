Wéinst der Attack vun der islamistescher Terrorgrupp Hamas op Israel dierft een de Support fir d‘Ukrain net vergiessen, warnen eng Rei Experten.

Den ukrainesche President Selenskyj pocht op weider Ënnerstëtzung fir säi vu Russland attackéiert Land. "Terroristen ewéi de Putin oder ewéi d'Hamas wëlle fräi an demokratesch Natiounen als Geisel huelen. Se wëllen de Pouvoir iwwert déi iwwerhuelen, déi Fräiheet sichen. Terroristen ännere sech net. Si mussen, egal wou se sinn, verléieren."

D'Belsch preparéiert iwwerdeems zu Aubange 40 arméiert Persounen-Transporter vum Typ M113. Enn November kéinten dës a Richtung Kiew reesen.

Iwwert déi nächst Méint investéiert d'Belsch 11 Milliounen Euro a Militärhëllef fir d'Ukrain. Ma et gëtt generell manner, bedauert een aus der Ukrain. Wéinst de sëllegen internationale Krise géif een eng Krichsmiddegkeet spieren. Et géif ëmmer méi schwéier gi fir finanziell Hëllefen.

"Mir gesi vill Onsécherheet. A vill Verspriechen, déi net ganz ëmgesat ginn. Mir wiere frou, wann eis Partner méi determinéiert wieren, fir d'Ukrain ze ënnerstëtzen.", seet den ukrainesche Finanzminister Serhiy Marchenko.

Besonnesch spiert een den Drock aktuell ronderëm Awdijiwka am Osten a südlech vu Cherson. Hëllef kënnt awer och aus der Zivilpopulatioun. D'ASBL LUkraine gouf d'lescht Woch mam europäesche Biergerpräis ausgezeechent fir hire Projet "Ukraine is calling" – eng Spendenaktioun, mat där zanter dem Ufank vum Krich schonn 2,5 Milliounen u Spende gesammelt goufen an ee 47 Noutdéngschtween an d'Ukrain konnt bréngen.

D'Géigenoffensiv, déi zanter 4 Méint leeft, huet e puer, wann och just ganz gemälleg, Fortschrëtt gemaach. Dat betrëfft virun allem am Osten d'Gebitt ëm déi praktesch komplett zerstéiert Stad Bachmut an am Süden, wou déi ukrainesch Arméi d'Küst vum Asowschen Mier erreeche wëll.