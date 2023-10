Zwou Millioune Mënsche géifen am Gaza an enger Zort Käfeg wunnen. Eng humanitär Wafferou wier kruzial.

E permanente Fridden am Noen Osten wier nëmme mat enger Zwee-Staate-Léisung méiglech. Dat huet de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg op en Neits bei senger Interventioun, virum Weltsécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen zu New York ënnerstrach.

Am RTL-Interview huet hien erkläert, Israel hätt d'Recht sech ze verdeedegen, awer am Respekt vun den internationale Reegelen. Déi grujeleg Attacke vun der Hamas de 7. Oktober wieren och kloer ze verurteelen. Elo wier et wichteg, e Kompromëss ze fannen an humanitär Couloiren an der Gazasträif opzemaachen, fir datt d'Zivilpopulatioun Hëllef kritt. Dofir missten déi israeelesch Loftattacken awer op d'mannst fir eng gewëss Zäit gestoppt ginn.

Den Interview mam Jean Asselborn

Zwou Millioune Mënsche géifen am Gaza an enger Zort Käfeg wunnen. Eng humanitär Wafferou wier deemno kruzial. Genee esou wichteg wier et, datt déi iwwer 200 Geisele vun der Hamas fräigelooss ginn.

En akute Risk, datt sech de Konflikt weider an der Regioun ausbreet, gesäit den Ausseminister Asselborn nach net. An deem Kontext mengt hien, datt d'USA den Ament eng israeelesch Buedemoffensiv bremsen. An och den Iran hätt keen Interêt un engem Krich.