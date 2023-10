De Stuerm "Otis", deen zu engem "potentiell katastrophalen" Hurrikan vum Niveau 5 eropgesat gouf, ass an der Nuecht op e Mëttwoch op Land getraff.

"Do, wou den Zenter vum Wirbelstuerm op d'Küst trëfft, si katastrophal Schied probabel", hat den Nationalen Hurrikanzenter vun den USA (NHC) en Dënschdeg nach gewarnt. Mat Wandvitesse vu bis zu 270 Stonnekilometer ass den Otis an der Nuecht op e Mëttwoch an der Géigend vun der mexikanescher Vakanzendestinatioun Acapulco op Land getraff. Nodeems de Stuerm op Land trëfft soll e Prognosen no awer séier méi schwaach ginn.

Fir d'Géigend tëscht Punta Maldonado an Zihuatanejo ass eng Hurrikan-Warnung erausgaangen. De mexikanesche President Andres Manuel López Obrador huet an de sozialen Netzwierker d'Leit dozou opgeruff, an Noutlogementer ënnerzekommen a sech vu Flëss, Baachen a Schluechten ewech ze halen.

Zu Acapulco am Bundesstaat Guerrero goufen iwwerdeems preventiv Mesurë getraff. Ënnert anerem goufen Zaldoten op der Strandpromenad stationéiert, d'Schoule bleiwen zou an Noutlogementer goufen ageriicht.