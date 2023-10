Wéinst deem "onmënschleche" Krich, deen d'Hamas am Gaza féiert, huet den tierkesche President d'Decisioun getraff, net an Israel ze reesen.

An de Spideeler an der Gazasträif gëtt et praktesch onméiglech, de ville Blesséierten nach ze hëllefen. Den Ament kënne just nach Noutinterventiounen duerchgefouert ginn, well et bal keen Diesel fir d'Noutstroum-Aggregater méi gëtt. Israel blockéiert weiderhin all Liwwerungen an d'palestinensesch Territoire a behaapt, d’Hamas géif op Stocke vun Honnertdausende Liter Diesel setzen.

Opreegung zu New York fir d’éischt. Déi israeelesch Delegatioun bei der UNO ass ausser sech, well den UNO-Generalsekretär Guterres en Dënschdeg d’Attack op Israel a folgende Kontext gesat huet:

"Et ass wichteg anzegesinn, dass d’Attacke vun der Hamas net an engem Vakuum geschitt sinn. Dat palestinensescht Vollek huet 56 Joer ënnert erdréckender Besatzung gelidden."

Fir den israeeleschen Ausseminister ass d’Hamas schlëmmer wéi den Islamesche Staat. Den Islamesche Staat dogéint huet ni Geiselen um Liewe gehalen oder fräi gelooss a wollt e Kalifat um Territoire vun anere Länner opbauen.

Den Erdogan annuléiert seng Visitt an Israel

Déi Fakten hunn dann och zu enger weiderer Ausso e Mëttwoch an deem Kontext gefouert, dat vum tierkesche President Erdogan, engem wichtege Vermëttler am Geiseldossier, virum Parlament zu Ankara:

"D’Hamas ass keng Terrororganisatioun, mee eng Befreiungsgrupp, eng Grupp Mujaheedin, déi fir hiert Land kämpft a fir hir Bierger. Déi israeelesch Attacken op Gaza, déi déi se duerchféieren an déi se ënnerstëtzen, sinn eng Mëschung vu Mordloscht a mentaler Krankheet."



E Mëttwoch huet den Erdogan du Folgendes annoncéiert: "Mir haten e Plang, fir an Israel ze goen, mee dee gouf ofgesot. Mir wäerten net goen."

"Et ass kee Krich, et ass e Genozid", seet och de brasilianesche President Lula. Déi international Kritik un der Bombardementscampagne vun Israel wiisst.

D’Feele vun all Bereetschaft vun Tel Aviv, fir eng humanitär Wafferou anzegoen, ginn no 18 Deeg Krich vu fréieren Alliéierten ëmmer manner verstanen oder gedeelt. Mëttlerweil wäit iwwert déi muslimesch Welt eraus. Zemools, well mat Succès Geiselfräiloossunge parallel lafen.

Den Autoritéiten an der Gazasträif no wiere bannent de leschte 24 Stonne 756 Awunner vun der Gazasträif ëmbruecht ginn, dorënner 344 Kanner.