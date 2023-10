Den Noen Oste steet méi wéi jee fir Krich. Villes huet ganz einfach mat der geographescher a reliéiser Situatioun ze dinn.

Angscht viru Flächebrand am Noen Osten / Analys vum Jean-Marc Sturm

D'Relatioune sinn, zanter Israel 1948 gegrënnt gouf, extreem gespaant. Eng vun de grousse Froen den Ament ass: Wéi reagéieren déi arabesch Noperen op den Terror vun der palästinensescher Hamas?

Ëmmer nees heescht et aus dem arabesche Lager, dass Israel mat sengem rabiaten Agräifen am Gaza a mat senger aggressiver Siidlungspolitik am Westjordanland zu engem groussen Deel responsabel fir d'Eskalatioun wier. Den UNO-Generalsekretär Guterres hat nach an der Nuecht op e Mëttwoch gemengt, dass déi nei Eskalatioun net aus dem Vakuum eraus entstanen ass. Eng Ausso, déi gelueft awer och kritizéiert gouf.

Grad wéi am ganzen Noen Osten ass och an de Relatiounen tëscht Israel a sengen Noperen näischt schwaarz oder wäiss. Fänke mer mat Ägypten un. Zënter Enn de 70er Joren hu béid Länner esouguer ee Friddensvertrag an hu fir den Noen Oste scho bal normal Relatiounen, trotz ëmmer nees neien Tensiounen.

Kairo sëtzt tëschent zwee Still. Op der enger Säit ass et een arabesche Staat. Op der anerer Säit kënnt awer dobäi, dass d'Hamas hiren Ursprong an der moslemescher Brudderschaft an Ägypten huet. Dat erkläert och, firwat Kairo zéckt, palästinensesch Flüchtlingen aus dem Gazasträif an d'Land ze loossen, nodeems den ägyptesche Regime an de leschte Joren a Méint rabiat géint den Afloss vun deene Moslembridder virgaangen ass.

Ägypten kann awer am Hannergrond eng Roll als Vermëttler tëscht Israel an der Hamas iwwerhuelen.

Den zweeten Noper vun Israel ass Jordanien. Béid Staaten hate scho méi dacks Krich. Zënter ronn 30 Joer gëtt et awer ee Friddensvertrag. Och Jordanien ka wéi Ägypten eng Vermëttlerroll iwwerhuelen a war bei rezenten No-Ost-Reesen, wéi déi vum amerikanesche President oder dem franséische Staatschef, eng vun de wichtegen Etappen.

Iwwereg bleiwen nach de Libanon a Syrien. Béid Länner gesinn Israel offiziell als Feind. Et ass ee permanenten, reellen oder latente Krichszoustand. Domat fält gären emol d'Stéchwuert Golan-Héichten an et denkt een un hir Waasserreserven, déi eleng schonn eng ganz Emissioun derwäert wieren.

Am Libanon liewe vill palästinensesch Flüchtlingen. Et ass ass an deem Land virun allem och Präsens vun der Hisbollah, dem paramilitäreschen Aarm vum israeeleschen Äerzfeind, dem Iran. Op der Grenz mam Libanon kéint fir Israel een zwee-Fronte-Krich entstoen. Mä Observateure mengen, de Libanon wier awer därmoosse politesch a virun allem wirtschaftlech um Enn, dass d'Hisbollah zéckt, ze rabiat géint Israel virzegoen. D'israeelesch Äntwert géif de Rescht vun den Infrastrukturen am Libanon zerstéieren, déi nach funktionéieren. D'Land wier domat nach méi um Buedem.

Syrien ass dann ee weidert Kapitel fir sech. Och do ginn et no laangem Biergerkrich an den Aktiounen am Hannergrond vum Westen, Russland oder nach der Tierkei, méi Froe wéi Äntwerten. Sécher ass awer, dass Syrien an Iran sech gutt verstinn, besonnesch wann et ëm "géint Israel" geet.

Esou wäit fir déi direkt Noperschaft. Well den Noen an de Mëttleren Osten awer ee komplexen a komplizéierten Dossier sinn, sinn nach aner Acteuren aus där Géigend am Spill.

Dës si virun allem den Iran a Saudi-Arabien, déi op ville Pläng d'Fiedem zéien an alles anescht wéi gréng sinn. Dat fänkt schonn domadder un, dass den Iran fir d'Schiitte steet a Saudi-Arabien fir d'Sunitten. Do geet et zënter iwwer 1.300 Joer ëm déi legitim Nofolleg vum Prophéit Mohammed.

Et ass een Dauer-Konflikt tëscht béide Staaten deels och, well mat Mekka déi wichtegst Pilgerplaz fir d'Moslemen a Saudi-Arabien ass. Doriwwer eraus si se zu Teheran jalous a leeë sech ëmmer nees mam saudesche Kinnekshaus un. Mä nieft Jalousie geet et och ëm politeschen Afloss an der arabescher Welt. Dat huet de Biergerkrich am Yemen gewisen, wou Iran a Saudi-Arabien ee sougenannte Stellvertriederkrich féieren.

D'Iraner gesi sech net als Araber a sinn houfreg drop, Perser ze sinn. Eng weider Rivalitéit also. Donieft bleift nach d'Inconnue vum iraneschen Nuklearprogramm.

An der ganzer Kriseregioun ginn et awer nach aner interessant Acteuren, wéi zum Beispill de Katar. Deen ënnerstëtzt d'Hamas a protegéiert bei sech am Land Leader vun der Hamas. De Katar ka sech wéinst senge Pëtrol- an Äerdgasreserven awer villes erlaben a kënnt och domadder duerch. D'Fussball-WM viru bal genee engem Joer war do ee flagrant Beispill, wéi séier d'Welt Mëssstänn ausblenne kann.

Do brauche mir zu Lëtzebuerg awer emol net iwwert den Tellerrand ewechzekucken. Denkt un d'Kapital aus dem Katar a Lëtzebuerger Banken oder eiser Aviatioun. Am Joer 70 soll de réimesche Keeser Vespasian gesot hunn "Pecunia non olet", also Geld sténkt net.