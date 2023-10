E Puppelche vu knapp emol dräi Méint ass zu Fontainebleau bei Paräis un enger Schosswonn gestuerwen. De Virfall stellt d'Police elo mol virun e Rätsel.

Wéi de Sender France Info mat Verweis op d'Ermëttler gemellt huet, huet de Papp dat klengt Meedchen e Mëttwoch den Owend mat enger Schosswonn an der Broscht an d'Spidol bruecht. Do ass d'Kand spéider gestuerwen.

De 54 Joer ale Papp gouf vun der Police op de Policebüro geholl. Do huet hien erkläert, hien hätt seng Duechter esou doheem virfonnt, nodeems hien heem komm wier. Seng Fra wier net do gewiescht. D'Ermëttler hu si méi spéit an der Nuecht an engem Nopeschduerf, an der Géigend vun engem Reitsportzenter, mat zwou Schosswonnen an der Broscht entdeckt. Si koum uerg blesséiert an e Spidol. Am Haus vun der Koppel huet d'Police e Gewier séchergestallt. Wat genee geschitt ass, muss nach ermëttelt ginn.