Virun 10 Deeg huet eng Terror-Attack déi belsch Haaptstad Bréissel an Otem gehalen.

Zwee schweedesch Futtball-Fans goufen de 16. Oktober erschoss an de EM-Qualifikatiounsmatch Schweeden géint d'Belsch gouf ënnerbrach.

Am Kader vum Ugrëff hunn déi belsch Autoritéiten elo ee Mann festgeholl. Wéi de Parquet matdeelt gouf géint ee 44 Joer alen Tunesier wéinst Mord a versichtem Mord Haftbefeel erlooss. Dem Mann gëtt och reprochéiert, an enger terroristescher Vereenegung aktiv gewiescht ze sinn. De Parquet huet confirméiert, datt et e potentielle Lien zu der Tatwaff géif ginn.

Den Autoritéiten no gouf hien e Mëttwoch am belschen Tervuren festgeholl. Och zu Tongres gouf et Mëttwoch eng Perquisitioun. D'lescht Woch hat et och a Frankräich eng Festnam am Kader vun der Attack ginn.

D'Terrormiliz IS hat d'Attack vum 16. Oktober fir sech reklaméiert. Den tuneseschen Attentäter gouf een Dag méi spéit vun der Police fonnt an erschoss. Den Autoritéiten no war hie schonn zanter 2016 als Islamist bekannt.