De Xavier Bettel sot, et wär e komescht Gefill héchstwarscheinlech déi leschte Kéier op engem Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen derbäi ze sinn.

Hien hätt an deenen 10 Joer, wou hien a schwéieren Zäiten e puer mol all Joer un den EU-Sommeten deel geholl huet, awer ganz vill geléiert.

Mat der Erfarung an deem Wësse wéilt hie sech och an der neier Regierung nëtzlech maachen.

Leschte Sommet vum Xavier Bettel? "Et ass e komescht Gefill"

De Xavier Bettel huet sech virun der Reunioun fir e Waffestëllstand tëscht Israel an der radikal-islamistescher Hamas ausgeschwat. Am Virfeld vum Sommet hat dës Fuerderung vum UNO-Generalsekretär Guterres d‘Memberstaate scho gespléckt. Wärend Spuenien, Belsch an Irland direkt zougestëmmt haten, hunn aner Staaten, dorënner Däitschland, déi Formuléierung refuséiert. Et geet elo éischter a Richtung vun de méi nuancéierten „humanitären Waffepausen", fir dass eben Hëllefsgidder an d‘Gazasträif bruecht kënne ginn. Dem Lëtzebuerger Nach-Premier wär d‘Formuléierung deemno egal. „Haaptsaach de Krich hält op“, esou de Xavier Bettel.

Xavier Bettel - "Haaptsaach de Krich hält op"

Deen huet iwwerdeems de Regierungschef vun Ungarn attackéiert. De Viktor Orban war jo rezent a China, wou hien och de russeschen President Putin gesinn huet. Dat wär e Vertrauensbroch vis-à-vis vun der EU, fënnt ënnert anerem de Xavier Bettel. Bei senger Arrivée huet den ungaresche Premierminister sech géint esou Reprochë gewiert: Ungarn a Russland hätten de gemeinsamen Noper Ukrain, an Ungarn géif d‘Dier fir Gespréicher an de Fridden ophale wëllen.

Och de Xavier Bettel ka sech fir säi leschten Optrëtt hei op eng laang Nuecht astellen. Nieft dem Noen Osten gëtt et jo och nach e Krich an der Ukrain, déi sou lues awer sécher Angscht kritt, de Support ze verléieren. Déi nei Regierung an der Slowakei huet d‘Militärhëllefe fir d‘Ukrain gestoppt. A fir Hëllefen an d‘Ukrain an an den Noen Osten muss d‘EU hire Budget bis 2027 wuel adaptéieren.