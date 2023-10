Et ass nach net den Ufank vun enger Buedemoffensiv, mee gëtt als Virbereedung dofir gewäert.

D'lescht Nuecht si Buedemtruppe vum israeelesche Militär fir kuerz Zäit an d'Gazasträif ageréckt, fir eenzel Strukture vun der Hamas z'attackéieren. Och un der Grenz mam Libanon goufen et nees géigesäiteg Attacken.

Mat flouen, schwaarz-wäisse Biller wëllt den israeelesche Militär weisen, dass een an der Nuecht op en Donneschdeg fir e puer Stonne mat gepanzerte Gefierer an der Gazasträif war. Esou no un der Grenz hätt een eegenen Aussoe no strategesch Ziler vun der Hamas attackéiert.

Geiselen huet ee keng mat erëmbruecht. 224 wieren der nach ëmmer an der Gewalt vun der Hamas. D’Zuel gouf op e Neits vum israeelesche Militär korrigéiert. 4 goufen der bis ewell fräi gelooss. D’Hamas behaapt der bis elo 50 ëmbruecht ze hunn als Revanche fir d’Bombardementer vun der Gazasträif ronderëm d'Auer.

An der Haaptstad Tel Aviv manifestéieren d’Familljememberen a Frënn vun de Geiselen – gréisstendeels Leit aus de Communautéite vun de Kibbutze laanscht d’Grenz zu Gaza, déi de 7. Oktober vun den arméierte Milizen iwwerfall goufen.

Fir de Premier Benjamin Netanyahu ass et d’Virbereedung op eng gréisser Buedemoffensiv. Dem Mann säi politescht Iwwerliewen hänkt dovun of.

"Ech menge mir gesinn elo den Enn vum Bibi Netanyahu senger Karriär. Hien huet sech ëmmer duergestallt als den 'Här Sécherheet' fir d’Israeli. D’Tatsaach, dass seng ganz Regierung elo doriwwer gefall ass an huet missen zouginn, versot ze hunn… Dat huet d’Ëffentlechkeet, déi souwisou scho géint e wor wéinst der Justizreform, komplett géint e gedréit. Et woren zwou fiirchterlecher Wochen elo…", erzielt de Samuel Sokol, Journalist bei Haaretz.

Och fir d’Palästinenser. Déi israeelesch Äntwert gëtt international ëmmer méi als disproportionnéiert empfonnt. D’Blockéiere vun der Hëllef trëfft vill Ziviliste méi schlëmm wéi d’Bombardementer selwer. Männer musse Kanner begruewen, well et keng medezinesch Hëllef gëtt a kee Bensinn do ass, fir an se en anert Spidol ze bréngen.

Offiziellen Dementi da vun Israel, wat de Ravitaillement mat Sprit ugeet. E Spriecher vum Militär widdersprécht den Aschätzunge vun der UNO-Hëllefsorganisatioun fir Palästina-Flüchtlingen an den aneren internationalen Hëllefsorganisatiounen op der Plaz. D’Hamas hätt nach fir ganz laang Diesel. Beweiser, déi d’Ausso géife beleeën, gouf et awer keng.