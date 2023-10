Singulier oder Pluriel - Dorëms gouf en Donneschdeg um EU-Sommet zu Bréissel ganz laang debattéiert.

Um Enn kommen "humanitär Waffepausen" am Konflikt am Noen Osten – eben an der Majoritéit – an d'Ofschlossdeklaratioun stoen.

Bei der Revisioun vum EU-Budget muss ee sech op komplizéiert Diskussiounen astellen an d'Hëllefe fir d'Ukrain stinn awer eréischt e Freideg um Ordre du jour. Wat dann dem Xavier Bettel säi leschten Dag op engem Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel ass.

EU-Sommet / Reportage Pierre Jans

De Lëtzebuerger Nach-Premier ass frou, dass déi 27 Memberstaate sech iwwerhaapt eens gi sinn. D'EU betount, dass Israel sech soll dierfe verdeedegen, an dass net eng Wafferou gefuerdert gëtt, an och keng Waffepaus, mä dass..

"Pause musse gemaach ginn, fir déi humanitär Hëllef kënnen ze bréngen. Wat fir eis och wichteg war, ass dass déi Europäesch Unioun net nëmmen nokuckt, mä sech och aktiv um Fridde soll bedeelegen. Dat war eng Demande vu Lëtzebuerg. An ech si frou, dass dat an de Conclusioune steet."

D'EU ass jo kee militäreschen Acteur. Hiren Aktiounspillraum limitéiert sech op diplomatesch Versich an ebe finanzielle Support. Grad ewéi de Xavier Bettel säin Argument weider explizéiere wëll, gëtt hien ënnerbrach. An dat vu kengem Onbekannten:

"Ech wollt just soen, dass de Premier Bettel eis hei enorm Feele wäert. Hien ass e formidabele Premierminister, deen déi europäesch Wäerter héich hält. Et ass och e Kolleeg. Hie wäert vill hei ronderëm den Dësch feelen."

De franséische President Emmanuel Macron ass dann am Géigesaz zum Xavier Bettel och déi nächst Méint hei involvéiert, wann de laangfristegen EU-Budget wéinst de sëllege Krisen op de Leescht muss geholl ginn. De Lëtzebuerger Premier faisant fonction erwaart sech zéi Diskussiounen.

"Et gëtt ganz schwéier. Jidderee seet et dierf een net un d'Fonge fir sozial Kohesioun, Landwirtschaft oder anerer goen. Soll een dann un déi Fonge fir den Erasmus goen? Ech géif et kee gutt Zeeche fannen, bei de Studenten ze spueren. Et sinn doudsécher nach 'ënnert der Matrass' verschidde Suen, déi ee kéint reorientéieren. D'Ukrain muss eng Prioritéit sinn. Ech weess allerdéngs meeschtens wéi déi Diskussioune lafen. Déi leschte Kéier war ech véier Deeg hei, wou de Budget negociéiert gouf. Ech wënschen dem Luc Frieden vill Gléck. Well et gesäit esou aus, wéi wann den EU-Budget dann op sengem éischte Sommet um Ordre du jour stéing."

Dem Xavier Bettel säi leschte Conseil geet da mat de komplizéierten Dossieren Hëllefen fir d'Ukrain – wou och eng Partie Länner ufänken, sech schwéier ze doen – Migratioun an d'wirtschaftlech Situatioun an der Eurozon op en Enn.