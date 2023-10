Hien ass mat 68 Joer un de Suitte vun engem Häerzinfarkt gestuerwen.

Wéi et vun der staatlecher Noriichtenagence Xinhua heescht, hat hien den Häerzinfarkt en Donneschdegowend an ass du kuerz no Hallefnuecht trotz Rettungsversich verscheet. De Li Keqiang war eréischt am Mäerz dëst Joer no 10 Joer als Premier zréckgetrueden, an deenen hien als méi modern a Reform-orientéiert wéi seng kommunistesch Parteikolleege gegollten huet.

Iwwert säi Gesondheetszoustand hat et scho jorelaang Gerüchter ginn. Bei Auslandsvisitten hunn ëmmer misse laang Pausen an de Programm agebaut ginn.